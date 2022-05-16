Q2美股 價值型題材避風

美國聯準會鷹起來，美股走勢震盪，投信法人表示，聯準會鷹派態度及債券殖利率走揚，將加大高估值及成長股波動度，第二季美股布局，建議可聚焦低波動或價值型題材趨吉避凶。



復華美國標普500低波動指數基金經理人吳允翔表示，通膨居高不下，牽動美國貨幣政策變動，也趨使市場轉向風險趨避，使股市波動幅度加大。



就過去數據顯示，當通膨升溫時，包括公用事業、能源、金融等價值股表現優於成長股及大盤；此時建議納入低波動及價值股布局之標的，藉由布局核心消費、公用事業、工業、金融等大型藍籌股分散配置降低資產波動度，同時又能同步掌握經濟擴張時期的企業獲利投資契機。



野村投信表示，股票價格較容易受到總體經濟等系統性因素影響，走勢較為波動，相較之下，股息收益較為穩定，因此，高股息股票近期表現受到投資人關注。



以近一年波動度來說，標普500指數年化標準差為16.27％，MSCI美國高股息指數則是12.27％，高股息股票波動度相對較低。此外，自2013年至2021年的九個年度，MSCI美國高股息指數僅在2018年下跌2.3％，其他年度裡表現均為正報酬。因此，對於追求穩健的投資人來說，美國高股息股票是相當適合的選擇。



第一金投信協理王源錦指出，行情的演變，通常得事後才能驗證，因為沒人知道震盪整理時間會多久，更無人能預測股市反轉大漲或大跌的時機，但可以肯定的是，若趨勢及投資方式正確，就應紀律性且堅定地扣款下去，藉由淡定投資來消除短期震盪的不安，等待趨勢與時間的發酵，才能發揮定時定額的複利效果。



台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，俄烏危機對於經濟或有些微影響，但不至於演變為大型系統性風險，另外，聯準會進入升息後，多頭往往能主導風險性資產攻勢。面對當前美股修正，逢低可謹慎小幅加碼，分批布局或利用定期定額，掌握投資契機。