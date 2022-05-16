高股息台股基金添新兵

台股2022年除權息旺季將到來，有望配發史上最大規模現金股利，除高股息被動型ETF湧現散戶投資熱潮外，近期投信也針對高股息主動策略，開啟新基金募集步伐，6月將有一檔高股息台股基金啟動募集。



法人指出，在低利率、高通膨的大環境之下，台股往年企業股利發放率逐年成長、今年更具備強勁現金股利水準，加上台股現金殖利率居4.2％冠全球，目前本益比回落至12倍上下，屬於長期平均偏低的水準，目前台股更是物美價廉，擁高股息題材的績優股票，更吸引低接買盤陸續回籠。



新光臺灣高股息基金擬任經理人南震杰表示，台股在高通膨、升息環境下，加上年初俄烏戰爭、新冠疫情影響，台股加權股價指數已逐步反應市場利空，後續受到通膨持續擴大影響，需求有減弱風險，利率上升帶動期望報酬率上升，同期間企業獲利受到需求減少影響，獲利成長可能停滯，預估指數區間為大箱型整理格局。



南震杰預估，今年台股行情於下半年將有所表現，行情轉折的關鍵除俄烏戰情有望進一步進展後、隨5、6月美聯準會啟動升息後，下半年升息對金融市場影響也有望告一段落，影響行情震盪機會減弱，樂觀展望下半年走出波段行情，不論跌深電子股或受惠疫情解封、重返生活常態的傳產股，及升息環境下的金融股，都有機會見到利空出盡。



以產業面來看，看好電子股上游，例如：半導體類股，包括矽晶圓、IC設計、ABF載板，產業前景十分樂觀，將支撐台股基本盤表現；非電族群上，航空股迎8月國內解封商機、金融股受惠利率上漲、及塑化股有高油價帶動，傳產股基本面將出現轉機。



群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，高股息概念股通常是市場動盪下不錯的選擇，企業體質穩健、財務結構健全，才能支付穩定的現金給股東，股市震盪下選擇有股利保護的價值型投資，不失為好的投資策略。因此建議可佈局大型企業，鎖定具增值潛力且有能力配發股利的標的，如此可兼顧想參與股市動能又想有入息收益的需求。