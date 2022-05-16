升息期間 高股息成長股出頭

高股息股向來相對防禦，當市場逢劇烈震盪期，相關基金也順勢展現抗跌實力。統計MSCI世界指數今年以來跌幅逾17％，接連受到疫情、俄烏戰爭、通膨攀升等威脅，投資專家認為，高股息股票跌勢相對較輕，高股息收益也吸引投資人。



根據Lipper資料統計全球、美國、歐洲收益股票型基金，32檔今年以來平均僅下跌3.7％， 近月跌幅也約2％上下。今年以來有八檔高股息基金維持正報酬。



M&G環球股息基金研究團隊表示，不僅美國連續升息，歐洲央行委員鷹派談話表示不排除下次會議升息的可能性，可能在夏季前收緊貨幣政策，而全球陸續進入升息循環，高股息成長股票未來表現在升息階段將更受矚目。



M&G投資建議，現階段投資人挑選出股息長期穩定成長的個股，表現相對穩定，長期具備複利效果；此外，從歷史經驗來看，股息成長公司在利率上升期間表現也更強勁。



觀察過去幾年，全球企業更著重「高成長性」，而非「高配息率」，隨著資金逐步緊縮，市場風向將逐漸從成長股轉向價值型股，股息成長型標的可納入投資組合當中，兼顧防禦與孳息效益。產業方面，進一步看好科技產業、消費者趨勢、醫療服務等可能受惠於美國與全球經濟復甦、且長期股息成長趨勢的標的。



台股方面，高股息投資也成為升息下的主流投資術。群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，台股上市櫃家數超過上千檔，除了投資人所熟知具股價爆發力的高成長股外，當然也不乏高股息殖利率的企業。去年整體上市櫃公司業績與獲利表現亮麗，且今年看來不少公司在配發現金股利上的意願都相當高，預期今年上市櫃公司的現金股息殖利率應該會表現不錯。



此外，高股息概念股通常是市場震盪下不錯的選擇，企業體質穩健、財務結構健全，才能支付穩定的現金給股東，股市震盪下選擇有股利保護的價值型投資，不失為好的投資策略。