基本面撐腰 美股基金逆勢吸金

美國通膨數據持續高於預期，俄烏地緣政治動盪，全球股市走勢過去一周持續震盪。根據最新基金流向統計顯示，過去一周除美國股票基金單周迎來微幅資金淨流入外，其餘地區股市資金多續呈資金淨流出狀態，其中以歐洲基金仍為淨流出資金較大者，單周淨流出約22.77億美元。

投信法人表示，美國最新公布消費者物價指數（CPI）來到8.3％仍高於預期，市場對擔憂聯準會因此採取更激進的升息措施而震盪加劇，但隨著聯準會主席淡化接下來一次升息3碼的可能性，加上歐盟考慮延後對俄羅斯的石油禁運，包括股市在內等風險資產震盪仍大，也影響全球各地股票基金進出。

投信法人指出，首先從基本面來看，以標普500指數企業為例，其整體企業獲利自今年以來持續上修，顯示基本面仍相對穩健。在價值面部分，隨著企業獲利上調但股價震盪走低，美股標普500的本益比近期也回落至17.5倍左右，投資價值可望逐漸浮現；此外，由於美國企業目前資金相對充裕，近來採取更多庫藏股的活動，也有望為美股等風險性資產帶來一定支撐。

法人強調，其實市場從去年下半至今已在持續反覆消化今明兩年對聯準會的升息政策預期，但在情緒面之外，市場仍面臨了貨幣政策帶來的資金緊縮壓力，以及相關政策可能對實體經濟帶來的壓力，如成本上升等，相關效益後續仍應持續留意觀察。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期美股市場持續震盪，主要在於市場擔憂通膨高漲以及聯準會升息速度，可能使經濟陷入衰退，令股市持續殺低，不過整體來看，以景氣面來看美國陷入衰退的機率仍低，主要因素在於美國ISM採購經理人指數並未低於50，仍維持擴張態勢。

先前10年期及2年期公債殖利率曲線雖一度出現倒掛現象並引發市場關注，不過目前倒掛情況已不復見，因此要以此定論景氣衰退似乎過於牽強。

展望後市，當前通膨預期尚未回降，由於聯準會本輪政策目標是降低通膨風險，預估升息政策仍將持續，而倘若俄烏戰爭能獲得和緩、大陸疫情有所趨緩並鬆綁封鎖措施的話，供給面的問題可望獲得緩解，通膨有機會於下半年趨緩，再加上美國在經濟面與企業獲利面仍屬穩健，故在投資操作上仍建議採股優於債策略。

投資配置方面，現階段建議採取產業均衡配置方式，來平衡投資組合波動，可留意營運穩健、流動性高的中、大型股票，產業方面包括科技、金融、消費與醫療保健可留意。