寬鬆貨幣 有利陸股落底回穩

疫情影響下，大陸經濟承壓，不過，4月表現欠佳的經濟數據披露後，料將進一步加強穩增長政策落地的緊迫性，另一方面，中國人民銀行決定自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率，積極寬鬆貨幣政策，營造豐沛的資金活水，有利陸股落底回穩。A股本益比及股價淨值比皆來到2000年以來的低水位，現在是中長線布局絕佳買點。



台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，中國國務院推出「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出後續促消費政策的主攻方向，在大眾消費方面，通過發放消費券、打折讓利、滿減滿送等措施，提升居民的邊際消費傾向。



在可選消費方面，通過家電及汽車下鄉、綠色消費升級等方式來擴大消費市場；服務消費方面，對於受疫情衝擊嚴重的服務業小微企業實施減稅、防疫補貼措施，大力發展鄉村旅遊、民宿，充分挖掘鄉村服務潛能，消費股將是未來引領陸股上攻的主力。



此外，新能源車復工復產逐步推進，供應鏈動力電池反彈可行情期；太陽能受惠海外需求旺盛，帶動光伏新增裝機快速成長，光伏相關公司亦可逢低布局。



日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，以2020年以來的5次降準為例，降準公告後，滬指次日及後五日上漲概率達80％，預期政策近期持續推進穩增長主線，以及全面降準1碼的交互影響，加上目前A股估值處於較低水平，未來若基本面改善，有望帶動估值回升。



第一金中國世紀基金經理人張帆表示，大陸持續產業轉型與升級，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。



兆豐中國A股基金投資團隊表示，大陸3官方繼續秉持穩增長基調，金融委也表明將維護資本市場運行，各部委隨之積極作多。後續待地緣政治風險消退、疫情減緩促成內需回溫，進而化成信貸、投資成長動能，預計大陸經濟將逐步恢復，陸股後市仍可期待。