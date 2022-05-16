支持政策出台 法人：A股有轉機

疫情封控措施導致大陸4月社會消費品零售總額萎縮逾一成，城鎮調查失業率攀升至6.1％，經濟數據明顯轉弱，法人認為，預期大陸官方支持政策將出台，疫情褪去，A股可望止跌甚至可震盪盤堅。



富蘭克林證券投顧表示，大陸疫情控制限制措施預期將對服務業與消費帶來明顯衝擊，製造業也將受影響，多家研究機構與國際券商均大幅下修大陸今年度經濟成長率預估。面對經濟放緩壓力，大陸領導階層雖堅守清零政策，但防疫方式將有所調整，建議可以再觀察後續政策發展，諸如防疫封控措施、網路產業政策監管動向以及即將在近期召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會議等。



台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，因上海疫情高點已過，外部壓力逐步緩解，復工復產循序漸進，市場極端悲觀情緒已充分釋放，整體而言，A股開始對負面因素反應鈍化，對積極信號更為敏感，A股修復行情臨近，在經濟及疫情皆呈正向發展之下，預計二季度A股市場可望震盪盤堅向上。



群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，過去一個月受到大陸部分地區疫情導致經濟活動停滯，拖累經濟復甦進程，加上美國聯準會激進緊縮政策，美元及美債利率同漲，資金的風險偏好下降，使得陸股承壓走低。



後市來看，仍需持續關注通膨壓力何時緩解，以及大陸疫情控管的成效，不過在大陸官方仍堅持5.5％左右的經濟增長目標下，未來仍可期望有相關支持政策出台，待外圍市場干擾退去後，整體大盤向上空間機率可望進一步提升。



法人指出，配置上，建議布局復工復產、消費修複主線，包括智能汽車及零部件、半導體、光伏風電設備等以及消費修復相關的航空、酒店、免稅、食飲、百貨商超等類股，預計在規模性疫情消退、市場主體紓困和消費刺激等一籃子政策下，行業將迎來階段性恢復。