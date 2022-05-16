升息壓力大 投資級債續失血

美國最新通膨數據仍高，央行承受升息壓力，市場情緒轉為保守，部分資金回流公債等避險性資產。根據最新債券基金流向統計顯示，上周主要債市持續呈現淨流出，其中投資級債淨流出金額較前一周略為減緩，但仍為主要債市中淨流出幅度較大者，非投資等級債則為主要債市中淨流出相對和緩者。



投信法人表示，隨著近來通膨狀況持續，市場仍預期聯準會今年的升息幅度與步調可能會偏向鷹派、影響市場投資情緒，且對債市相對明顯。觀察年初至近期全球主要債市表現，可發現多數債券資產表現大多逆風；進一步觀察，可發現包括新興市場債、政府公債及平均存續天期較長的投資等級債等受到影響較鉅，信用債中的非投資等級債以及短天期債券則跌幅則相對和緩。



在利率走升與波動幅度較大時，長天期債券因距到期時間更久，期間受到利率彈升對資產價格的影響自然較大；反之，短天期債券則受惠於較短的存續期，到期間受到利率風險的影響便相對降低，故短存續期的債券資產整體表現。有望在接下來進入聯準會與各國央行升息循環的當下，有較佳的表現。



法人強調，對債券資產來說，除了利率風險外，另一風險便為信用風險。而在全球債券市場中，因受惠於相對強勁穩健的經濟基本面，美國企業當前企業水位充足、再融資順利、獲利與資產負債表都在持續改善。根據JP Morgan資料指出，美國非投資等級企業債從年初至今的違約率持維持於低檔，其中評級較佳的BB級等長期違約率相對更低，債券信用風險相對可控。



2022年初至今，包括地緣政治動盪、利率大幅度走升、油價偏高與大陸封控等因素，都使全球經濟成長的不確定性增加、市場波動上升。



在此情況下，由企業體質穩健、評級較佳的美國企業所發之短年期非投資等級債券可望較有效抵禦來自利率與信用面的風險，且在經過近期的修正後，其收益率較去年明顯上升、投資價值提高，加上今年非投資等級債淨供給減少，也有助後市價格表現。



富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會以對抗通膨為現階段政策目標並且不擔心可能帶來的其他影響，展現對美國經濟仍秉持一定的信心，雖然目前對股票資產的偏好度略降至較為審慎，但基於企業強勁的基本面，仍偏好股優於債，並相信中期來說股票資產仍具備較佳的風險溢酬機會。



此外，經濟成長仍將有利非投資等級債及銀行貸款的基本面，在利差擴大及評價面修正下，對非投資等級債前景保持樂觀，同時降低對投資級債的負面看法。