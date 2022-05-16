4月定期定額交易戶數 4檔ETF狂勝台積電

證交所最新統計，4月證券商承作定期定額交易戶數，仍由台灣50（0050）以154,883戶，續創新高，其次元大高股息（0056）雖續居第二高，但單月小減，國泰永續高股息（00878）單月跳高6,585戶，將富邦台50（006208）擠到第四名，這4檔ETF都遠遠超過個股第一名台積電（2330）59,078戶，掉到6萬戶以下。

證交所之前公布，4月證券商承作定期定額投資金額為54.22億元，比3月的65.18億元大減10.96億元，減幅16.81％；因而反應在個股及ETF投資戶數上，出現有增有減，與之前的幾乎全面同步增加情況有異。

近年來，國內小資族愛ETF的情況特別明顯，4月定期定額ETF交易戶數前20名全數未變，只有小幅洗牌，前4名分為別：元大台灣50衝上154,883戶，續創新高，其次為元大高股息124,348戶、小幅減少，國泰永續高股息衝上7萬大關，達73,139戶，月增6,585戶，富邦台50為68,865戶、月增868戶。

第5～9名分別為：富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等，各在1～3萬戶之間；但富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續則各月減600至千戶以上。

第11～20名各為：國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、FH富時不動產、元大全球5G等，各在3～8千戶以上。

至於定期定額個股方面，前20名也大致維持與3月一樣的名單，也僅少數幾檔個股排名洗牌，且存股族最愛的金融股占了11檔、超過一半，口另前6名都在1萬戶以上，分別為台積電59,078戶、兆豐金29,701、玉山金24,516戶、合庫金14,323戶、第一金11,964戶。中華電10,012戶，其中，玉山金及合庫金各大增逾500戶及千戶最多。

第7～20名各為：中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、台達電、中鋼、聯發科、潤泰新、統一等，其中，元大金、永豐金、中鋼及聯發科都各增300～400戶以上，潤泰新銳減逾600戶最多。

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