撿便宜！8檔高股息ETF股民 突破146萬

台股今年以來修正逾2,300點，跌回萬六關卡之下，激起低接買盤進駐意願，高股息題材更成投資人布局焦點。元大高股息、國泰永續高股息等8檔相關ETF交投升溫，合計股東人數突破146萬人，與去年底剛突破百萬規模相比，期間大增逾40萬人。

上市櫃去年獲利逼近4.3兆元，創歷史新高，今年將配發現金股利金額也達到2.35兆元之多，高股息題材誘人，更加上國際市場政治、經濟不確定因素叢生，導致資金回流美國，在外資大力減碼下，台股屢創今年低點，但也更突顯高股息、高殖利率優勢，推升高股息ETF買氣一路竄升。

從股東人數變動來看，截至集保結算所14日最新公告資料顯示，整體高股息ETF投資人共有146.61萬人，排名前三大分別為元大高股息的64.32萬人、國泰永續高股息49.93萬人，以及富邦特選高股息的20.36萬人，對照去年12月底甫突破百萬規模來看，不到半年時間就增加約42萬位股東，顯見高股息ETF投資熱度。

券商主管分析，關注高股息ETF股東人數主要分布還是集中在持股1～5張，與零股投資人居多，採長線布局策略。且值得一提的是，在近期大盤單日急殺逾300點，高股息ETF盤中零股交易皆出現爆量情況，如12日指數重挫389點，元大高股息、國泰永續高股息兩檔ETF成交零股分別高達216.05萬股、127.95萬股大量，呈現指數越跌買氣越旺的情況，反倒成為存股族分批買進的布局時機。

此外，國泰永續高股息ETF將在18日配息，每單位將發放0.32元現金股利，刷新掛牌以來最高配發紀錄，換算年化報酬率約7.15％，由於股價波段拉回修正，也吸引不少搶息收的投資人進場卡位。