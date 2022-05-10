想單筆投入0050、0056 老手曝進場時間點

投資0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）時，許多人都是採用定期定額想長期持有，但也有部分股民打算透過單筆投入賺取價差。對此，有專家根據經驗，歸納出上述2檔ETF適合單筆買進的時間點，提供投資人參考。

投資家日報總監孫慶龍日前於華視《鈔錢部署》指出，單筆購買原型ETF時，可參考月KD指標，以0050這種前景看好的標的來說，月KD跌到50以下，就是很好的進場時間點；而有些ETF產業前景雖沒那麼好，但跌深往往就是最大的利多，可考慮於月KD掉到20以下時布局。

孫慶龍進一步表示，從2004年以來，0050先後出現4次月KD在50以下的黃金交叉，股價依序為36.64元、56元、64.54元、82.8元，當下雖會覺得價位很高，但拉長時間檢視，可發現都是相對低點、底部越墊越高，且觀察0050不能單純以股價來看，因無法反映結構性變化，事實上其成分股的獲利大多是節節高升。

至於要單筆投入0056這類高股息ETF時，孫慶龍會採用「4567」口訣，搭配不同殖利率，算出什麼價格合理、怎樣的價位是便宜和昂貴。

以0056為例，先算出近5年的平均股利是1.52元，接著看當下的殖利率是4％、5％、6％或7％，再用1.52去除以殖利率，即可得出股價38元算貴、30.4元是合理、25.3元為便宜、21.7元堪稱特價。

※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 程子威 ）

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