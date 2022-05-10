台積領跌失萬六 這3檔半導體ETF測前低

美股連續第6周下跌，拖累亞股走勢，外資在連續5週流出新興亞股，本周仍難出現逆轉。今早台積電（2330）股價下挫逾2個百分點，對大盤指數影響約100點左右，台股失守「萬六」。台積電領跌，除了造成大盤「萬六」大關不守外，3檔半導體ETF永豐智能車供應鏈（00901）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）也回測前低。

相較於台積電重挫，半導體上游矽晶圓大廠環球晶（6488）表現抗跌，股價企圖站回10日線。環球晶3月中宣布將在義大利新建12吋產線，成為義大利首座12吋晶圓廠，產能可望在2023年下半年開出。環球晶今年至2024年總資本支出將達新台幣1000億元，進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，其中20億美元用於擴建新廠，擴充產能涵蓋12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，中國新冠疫情嚴峻，官方維持清零政策的基調不變，電子重鎮採封鎖措施，經濟產出以及產品交期遞延情況可能加長，物流持續卡關，進而影響全球相關產出，並推升歐美通貨膨脹，經濟成長短期有下修風險，全球投資信心與風險情緒皆受影響。

受終端消費下修、全球經濟成長預期下調及通膨議題影響，張圭慧認為，台股也難以置身事外，短期波動加大，但在穩健的基本面支持下，台股仍為亞股首選，未來市場回升將有利如半導體等利基產業表現。

（時報記者任珮云台北報導）

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