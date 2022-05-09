國際油價大漲 2檔正向原油ETF齊揚

在全球主要股市下跌之際，國際原油期貨表現突出，上周五原油期貨上漲超過1％，周線收紅，布蘭特（Brent）與西德州（WTI）原油期貨上周分別上漲4.9％與4.85％。在台股連動的原油ETF今（9）日也同步大漲，期街口布蘭特正2（00715L）更以大漲2.91％作收。

街口投信表示，OPEC+上周決議維持小幅增產，對歐盟考慮逐步禁止俄羅斯原油進口以及美國呼籲增產皆未積極回應，另美國能源部宣布政府秋季計畫開始採購6千萬桶原油，為2000年代初以來，首次為建立戰備儲油大量購買原油；由整體供需訊息觀之，應有利油價後續走勢。

除了期街口布蘭特正2股價大漲2.91％，是台股今天ETF族群中漲幅最大，另期元大S&P石油今天股價也大漲1.29％。

街口投信指出，歐盟上周三釋出將逐步禁運俄羅斯原油的計劃，預計6個月內逐步停止從俄羅斯進口原油，油價受此訊息激勵，表現獲得強力支持，反應供應風險的擔憂蓋過中國經濟數據疲軟使市場產生的需求疑慮。

另上周五歐盟外交事務官員向媒體表示，歐盟的談判代表幾乎對禁運俄羅斯原油等的新制裁達成共識，部份成員國可獲歐盟提議給予的寬限期，以獲得更多時間來轉移俄國能源的供應。七大工業國G7周日亦跟進宣布加強抵制俄羅斯，承諾將禁止進口俄國原油，將分階段降低對俄國的依賴。

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