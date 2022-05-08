下一波產業熱點 鎖定元宇宙搭投資順風車

元宇宙話題從去年至今持續火熱，然而從歷史資料來看，網路科技的每一次升級除了改變使用科技的方式，利用科技工具為產業帶來顛覆性影響的公司，股價也多有豐厚回報表現。投信法人指出，看好元宇宙是創造下一波產業熱潮的重點關鍵，也提醒投資人可以順勢掌握這次科技升級的機會，搭上這波投資的順風車。

1970年代網際網路出現，電子郵件（Email）開始超越傳統信件，進入PC上網時代，1990～2000年軟體巨擘微軟（Microsoft）股價報酬率高達84倍，大幅超越S&P 500指數漲幅的五倍。接著進入千禧時代，2007年蘋果（Apple）第一代iPhone發表上市，大幅改變人類通訊行為，這段從PC上網改為行動上網的轉變，2004～2021年竟讓蘋果股價報酬率大幅飆升287倍，遠超越S&P 500指數漲幅的五倍，顯見每每科技熱潮來臨，均可能推動大廠股價具有爆發潛力。

兆豐投信元宇宙研究團隊指出，近期大家熱烈討論的元宇宙概念代表3D網路新世界，有望複製上一波網路熱潮，帶動VR等相關硬體設備需求，同時某些個別科技公司、數位支付以及區塊鏈等產業表現也指日可待。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，目前市場預估S&P 500指數企業的第一季營收將成長10.8％，而EPS將成長5.1％，成熟國家今年資本支出題材應是少數亮點。

科技股今年以來面臨較大修正，但美國確定啟動升息後，企業財報優於預期的基本面加持，科技股後市有表現機會。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，危機即是轉機，當指數短期急跌後，通常是中長線進場好時機。建議投資人可採取股息與成長並進的雙策略。