法人看好前五類基金 出列

市場波動加大，投信投資策略是否轉向？據基富通證券4月中旬調查結果顯示，國內投信投顧公司對未來市場展望，心態雖然較先前保守，但整體仍維持「股優於債」策略不變，在短線操作上，超過六成看好全球股票、美股、能源類股、台股與全球股債平衡型基金。

基富通總經理王浩宇表示，基富通每月與每季都會訪問國內投信投顧，調查看好或不看好的市場，並發布在官網的「聰明選基金」中，幫助投資人快速找到合適的基金。從最新調查結果顯示，全球金融市場仍籠罩在不安氣氛當中，投資人趨吉避凶的心態明顯。

單筆短期操作，基富通表示，超過六成看好全球股票、美股、能源類股、台股與全球股債平衡型基金；相對較不看好的是投資等級債、俄羅斯股票、新興歐洲股票、中國股票與複合債券基金，比例約一至三成。

針對未來三個月定期定額投資，基富通說，超過7成看好美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型基金；而相對較不看好的資產是投資等級債、俄羅斯股票、新興歐洲股票、全球新興市場股票與房地產基金，但比例不到一成五。 不過，王浩宇認為，從歷史經驗角度，市場不會長期處於修正狀態，一旦未來不確定因素掃除，可望逐步收復跌幅。建議投資人採取定期定額分批布局，如有閒置資金，再搭配跌深單筆加碼方式操作。

至於其他基金平台也同認為，目前環境還是有利於風險性資產。中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，由於2022上半年已近尾聲，預估美國聯準會採積極升息以對付高物價及通膨，在全球經濟復甦過程中，通膨的上升為必然現象，在此環境下反而有助於風險性資產表現。地緣政治風險將重置全球貿易經濟新秩序，較建議投資上，可善用不同資產做佈局，掌握資產輪動和經濟復甦契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，從2020年3月以來，美國10年公債殖利率已經升高2.05％，未來潛在殖利率上升空間為0.35％至0.65％，利率上升最痛苦的階段已接近尾聲。建議可於美國10年公債殖利率突破3％前，分批布局美國股票基金與美國高收益債券基金等風險性資產，等到美國10年公債殖利率來到3.4％左右時，再提高防禦型債券基金的比重。