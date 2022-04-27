REITs基金穩收息 抗通膨利器

俄烏衝突、通膨壓力、聯準會釋放鷹派訊息等，仍干擾投資情緒，近期全球金融市場上沖下洗，但具有穩定收息與抗通膨特性的房地產，吸引部分資金轉入配置，使得REITs基金近一個月全數繳出正報酬成績，最佳漲幅逾5％，伺機布局有利穩健對抗通膨。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，隨市場逐步消化升息預期，預期REITs租金收益穩健特性，仍有助支撐表現，且各地陸續邁向與病毒共存，帶動商用不動產交易成長，商辦承租面積回升，相關REITs獲利續復甦，住宅REITs在租屋需求熱絡、房租走升下表現佳，REITs中長期表現值得關注，區域相對看好北美，產業可留意工業物流、住宅、私人倉儲。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，北美REITs優勢在於資金回流，且隨科技股變昂貴，股利率偏低未能滿足投資者需求，資金開始轉向較低本益比、配息較高族群，REITs因此脫穎而出。且美國REITs為內需產業，獲利不受國際衝突影響，加上避險需求，REITs的高殖利特性更吸金，後市持續看漲。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，醫療保健REITs展開反彈，扭轉去年底下滑趨勢，隨長者住房入住率回升，今年繼續走強可期。儘管聯準會收緊政策及美債殖利率上升，3月REITs漲幅仍加速，基本面動力大於升息效應，健康護理剛性需求，表現往往較大盤更優異。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵強調，今年美國所得與就業可望維持榮景，有助支持美國房市熱度，且房地產向來被視為抗通膨資產，可望吸引抗通膨資金配置。科技創新趨勢帶動大眾生活改變，電塔、雲端平台等科技型REITs，年獲利成長上修，成長空間可期，建議伺機透過美國地產ETF布局，一舉網羅多元投資契機。

物價攀升下 REITs平均表現優於其他資產

通膨環境下，據歷史資料顯示，REITs平均表現優於其他資產類別，因此，法人表示，在物價節節上升以及市場混沌不明之際，REITs是值得留意的投資主要選項之一。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，在混沌不明的投資環境，REITs是適合投資，因為大多數的不動產資產都不受戰爭影響；而且在通膨飆升時，不動產的資產價格與租金大多能夠受益於通膨揚升的環境。

實際數據驗證，在過去20年，在2004、2005、2007和2021年美國消費者物價指數年增率大於3％的這幾個年度時，REITs的平均表現明顯優於其他資產類別，如富時已開發市場房地產指數平均上漲逾18％，全球股市指數漲幅近15％，而美銀美林全球非投資等級債券指數4.6％和美國公債的3.1％。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝也表示，REITs屬內需產業，較不受國際影響，高息防禦特性有效支撐股價，另外，據歷史經驗，當通膨大於3％時，美國REITs指數表現明顯優於美股標普500指數，法人在避險需求下，REITs屬於高殖利特性反而會吸引資金流入。

美國REITs指標RMZ指數第一季受地緣風險及鷹派升息影響而修正，隨利空因素已逐步淡化，底部整理完畢，順勢突破向上，多頭趨勢再現。預期第二季將持續震盪向上，雖然5月Fed會議前可能面臨拉回壓力，不過第一季財報將開始公布，預料有好的表現，拉回即是買點，RMZ指數若來到1500附近將是不錯的中長線買點。

富蘭克林證券投顧則表示，在高房價壓抑購房需求下，租房需求依然維持強勁，帶動單戶出租、自助倉儲型REITs受惠，今年來美國REITs上漲約6％，惟房市短期內恐存在過熱疑慮，但不至於出現大幅回調，租金仍可望穩定成長。