俄烏戰事投資亮點 法人直指這地區

俄烏戰後投資亮點 法人直指這區：遠離風暴

在俄烏戰爭後，加上通膨升溫，全球各地股市都隨之震盪，但是有一區域股市投資價值卻是受到法人關注，這一地區即是─東協國家。

富達國際亞洲多重資產投資管理主管Matthew Quaife在26日富達全球投資視訊研討會提到，在近期疲軟的背景下，富達投資團隊對風險資產維持謹慎看法，並專注於防禦性策略，但仍持續加碼新興亞股。

Matthew Quaif進一步指出，主要看到新興市場和亞太區投資價值的增加，現在評價非常的有吸引力，包括印尼，馬來西亞、新加坡等這些國家，這些地區並沒有仰賴某一個國家或某一個區域的經濟，不會因某個國家發生問題而被拖累，可以遠離風暴，因此，相對看好東協地區，尤其漸遠離疫情影響下，東協評價面具吸引力，不過仍建議要精選個股才行。

正因遠離風暴，今年來看東協股市表現相對抗跌，針對東協後市，群益東協成長基金經理人高浩偉表示，今年東協多國的GDP成長率不僅預估將高於長期均值，甚至是比2021年更加強勁，企業獲利來看，除馬來西亞外，各國今年EPS成長率也預期將高於整體亞太地區，故在基本面與獲利面的支持下，可望進一步帶動東協股市表現。