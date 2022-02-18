除息前人氣旺 00878規模破430億大關

受益人數超過31萬人、素有「國民存股型」ETF之稱的國泰永續高股息ETF即將在2月22日除息，每單位發放0.3元現金股利，國泰投信指出，截至2022年2月17日，國泰永續高股息ETF規模已超過新台幣430億元，成為目前國內規模最大的ESG主題ETF，投資人最晚只要在2月21日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，美國、歐洲央行態度轉鷹，全球貨幣政策正常化勢不可擋，加上烏俄緊張局勢，全球股市年初以來賣壓沉重、震盪加大，台股也出現拉回現象。據統計，2022年以來截至2月15日，台灣加權指數報酬率為-1.5％，但同一時間00878所追蹤的MSCI臺灣永續高股息指數卻逆勢成長，報酬率為0.8％，在台灣主要指數中表現相對出色，凸顯其抗跌特性。

ESG投資持續在全球發燒，晨星指出，2021年第四季全球永續型基金的資金淨流入達1,425億美元，總規模攀升至2.7兆美元，較2020年同期成長約五成，規模再創新高。國泰投信表示，00878將高股息投資再升級，加入ESG理念，也因此深獲投資人歡迎。截至2月17日，其規模已超過新台幣430億元，成為目前國內規模最大的ESG主題ETF。

國泰投信表示，國泰永續高股息ETF（00878）成立以來，每季皆有配息，填息率達100％，最快1天即完成填息，即便遇到去年12月市場回檔波動劇烈，00878也能在17天填息成功，是長期存股的好標的，且納入收益平準金機制，配息不會因投資人大量申購而被稀釋。

游日傑分析，以經濟基本面而言，台灣外銷訂單續創新高，出口成長支撐獲利動能，且高殖利率優勢仍有望吸引外資持續回補，加上受惠於台商返台優惠政策再延長三年，台股在扎實基本面支撐及資金持續進駐下，後市不看淡。惟整體金融市場仍受貨幣政策不確定性及地緣政治風險影響，上半年波動仍較大，建議採逢低兼具抗跌特性的台股高股息ETF如00878，同時還有股息收入作為下檔保護，更能加強資產的保護性。投資人若想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有布局。

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