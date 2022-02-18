小資最愛0050、0056 定期定額戶數創新高

證交所最新公告，今年1月證券商承作定期定額投資金額突破45億元，推升小資族最愛的二檔ETF-投資於元大台灣50（0050）戶數站上13萬戶，達130,152戶，投資元大高股息（0056）也來到11萬戶之上，達110,726戶，同寫新高；至於年輕族群最愛的個股-台積電（2330），經過半年後，終於重返5萬戶大關。

證券商承作定期定額金額，到1月底止已來到45.45億元，較前一個月再增加3億多元，續改寫2017年1月中開辦來新高，近一年來增幅也達到93％，幾乎倍增，可見內資散戶「螞蟻雄兵」力量不可輕視。

證交所最新統計，定期定額投資戶數前20名除了元大台灣50的130,152戶，元大高股息達110,726戶之外，富邦台50也有55,639戶，投資人愛這三檔ETF都比台積電多，接下來是國泰永續高股息45,285戶，富邦公司治理29,358戶、國泰台灣5G+達24,374戶，此外，元大臺灣ESG永續及國泰智能電動車超過1萬戶。

再來第九名的富邦越南為9,793戶，國泰股利精選30、元大S&P500及中信關鍵半導體等6千多戶，富邦上証及富邦科技各逾5千戶，富邦未來車、富邦NASDAQ、FH富時不動產、富邦臺灣優質高息、元大未來關鍵科技等都各4千戶，富邦台灣半導體3,591戶。

在個股方面，前20名個股金控股占了11檔，超過一半以上，金控股擁有高殖利率題材，又受惠於未來進入升息循環，有助提升獲利，吸引小資族大舉投資。台積電以50,094戶續居第一，接下來兆豐金26,149戶、玉山金19,975戶、合庫金11,195戶及第一金10,111戶，前五名中，金控股就占了四檔。

接下來是中華電8,838戶，中信金及台泥都超過7千戶，富邦金、台新金及鴻海各達6千戶，元大金、國泰金、開發金各達5千戶，台達電、永豐金為4千戶以上，潤泰新及中鋼都在3千戶以上，亞泥及聯發科都各達2,900戶。