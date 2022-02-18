俄羅斯和烏克蘭間的戰局在最近一段時間持續升溫，緊張的局勢不只牽動國際政治版圖，就連金融市場也難以避免受到牽連。

根據外媒的報導，俄羅斯總統普丁計畫入侵烏克蘭的相關行動可能在最近幾周展開，而在這過程中，金融市場也跟著發生劇烈變動，其中又以石油和股票市場的影響最為明顯。國際石油價格在最近一段時間持續上漲，而美股市場也受到打擊，各大指數紛紛重挫。在未來金融市場還有可能出現甚麼變化？投資人又該如何做出因應和布局呢？

石油出現上漲行情是短期現象還是長期趨勢？

國際原油的價格在烏克蘭危機持續升溫的同時出現了上漲壓力，西德州原油（WTI）期貨在上周一度上漲超過5％，來到每桶94.66美元，為2014年 9月 30日以來的最高水平，雖然在本周小有回落，但市場依然預測油價將有機會在未來上漲至每桶100美元。另外，布蘭特原油也在上周上漲了3.3％，來到每桶94.44美元，本周更一度突破95美元。

大幅走高的價格也顯示了目前石油市場的基本面相當緊張，而包括美國等經濟體在之後會對俄羅斯祭出甚麼樣的制裁措施，將是影響原油價格的關鍵因素之一。除此之外，影響近期油價波動的其他原因也包括了不斷成長的需求以及有限的供給量。

究竟高油價會持續多久？是否會突破每桶100美元？許多分析機構和專家都有著不一樣的解讀。但不可否認，這次的烏克蘭危機將會是國際油價的轉捩點，隨著油價的持續攀升，投資人便可以藉機布局與石油相關的金融商品，例如期街口布蘭特正2（00715L）以及期元大S&P石油（00642U）等ETF。而在無法確定這波上漲行情是短期現象還是長期趨勢的前提下，投資人還是要隨時關注國際地緣政治風險、全球疫情變化以及原油產量等動態。

美股重挫台股投資人該如何因應？

在拜登政府暗示烏克蘭戰情即將失控，並準備撤離居住在當地的美國公民後，市場開始緊張，美國股市在上周便因此迎來了一波大幅度的跌勢。道瓊斯工業指數下跌了500多點，跌幅1.4％，S&P500指數和納斯達克指數也分別以下跌1.9％和 2.8％回應，後續多個交易日都受到重挫。

美股的漲跌往往也牽動著台股大盤，在美股挫跌後，台股在上周五的跌幅一度超過百點，在本周一更曾跌破18,000點大關。

不論是美股或台股，投資人也都可以透過持有相關的商品進行避險，甚至有機會從中獲益。在美股方面，包括元大S&P500反1（00648R）、國泰美國道瓊反1（00669R）以及富邦NASDAQ反1（00671R）等美股反向ETF便是這段期間投資人可以考慮的資金避風港，而在台股市場，也可以藉由布局元大台灣50反1（00632R）規避大盤下跌的風險，進而創造獲利空間。

投資人也需要特別注意，相較於一般的ETF，反向ETF較適合運用在市場短期有明顯趨勢時，持有者也必須對目標市場的走勢有一定程度的掌握，同時也要慎重評估自身的風險承受度。除此之外，更要持續關注目前的市場動態和國際局勢，確保自己能在大盤風向轉變時即時下車喔！

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作者簡介｜微股力達人－微大力

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