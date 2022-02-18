綠色革命中的超新星 3檔能源ETF大解析

去年落幕的第 26 屆聯合國氣候變遷大會（COP26）在會中達成「格拉斯哥氣候協定」，並以逐步減少煤炭的產量為主要目標。除了讓未來數年全球煤炭的貿易和供給出現變化外，也讓綠能或替代能源的存在感大幅增加，不只是各國政府，許多企業都開始針對能源轉型或乾淨能源進行積極的布局。

資本市場也意識到了這波能源商機，許多機構相繼發行了以能源或綠色能源為主題的ETF。這些ETF的投資區域跨足了國內以及國外的市場，也讓投資人有機會藉此參與能源題材的布局，本篇文章將針對三檔與能源企業掛勾的ETF，為你做出比較與解析。

中信綠能及電動車（00896）

00896主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，成份股主要來自台灣上市或上櫃的綠能及電動車供應鏈相關企業，並以公司治理評鑑結果、流動性、獲利能力等指標作為篩選門檻，藉此選出與綠能經濟具有一定相關性的個股。由於成分股主要是由國內上市的個股所組成，00896也因此成為希望佈局與支持國內能源相關產業的投資人可以考慮入手的標的。

此檔ETF不只涉及綠能，同時也跨足電動車產業，而這兩個題材的前景也都備受市場期待。在不過度聚焦在單一題材的情形下，跨足雙產業的00896在風險分散的能力上也因此大幅提升。

中信電池及儲能（00902）

00902主要追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，成分股主要來自美國、中國、香港、日本、韓國及臺灣等國內外上市或上櫃掛牌交易的電池與儲能科技供應鏈相關企業。此檔ETF在今年1月底正式掛牌，相較之下是相對年輕的商品，後續的表現也還有待時間驗證。

值得注意的是，相較於另外兩檔ETF，00902更加聚焦在與電池業務相關的產業，雖然乍聽之下與能源或替代能源沒甚麼關聯性，但儲能科技在整體的能源產業鏈中仍是不容忽視的存在。在電動車產業逐漸普及的未來，不論哪個廠牌或是型號的電動車都相當依賴與能源儲存相關的技術，而00902也有機會在電動車所引領的綠色能源革命中受惠。

若投資人仍對00902聚焦的產業有些疑慮，建議可以搭配前面提到的00896布局，進一步讓自己的資產配置更加的多元化。

富蘭克林潔淨能源（00899）

00899主要追蹤標普全球潔淨能源精選指數（S&P Global Clean Energy Select Index），其中的最大成分股Plug Power擁有龐大規模的氫燃料電池業務。雖然公司的收入持續亮眼，但結算後的帳面虧損還是會多少讓人擔心（2021年第三季淨虧損1.07億美元，較前一年同期虧損的6500萬美元還要多）。

無論如何，Plug Power未來的股價表現都將一定程度取決於公司的營收表現和產業的前景，同時影響00899的整體績效，因此也是投資人需要持續關心的變數。

除此之外，目前國外市場也有發行與00899同樣追蹤標普全球潔淨能源指數的ETF，分別是在美股市場和歐洲市場發行的iShares全球潔淨能源ETF（美國市場代號：ICLN，歐洲市場代號：NRG）、英國上市的HANetf S&P Glb Cln Engy Slct HANzero ETF，以及在澳洲上市的VanEck Global Clean Energy ETF，這些ETF可以說是與00899師出同門的商品，也是持有00899的投資者在操作時的參考之一。

替代能源前景可期也要小心卡關難題

本文提到的三檔ETF都一定程度涉及了綠色能源和替代能源等產業，這些產業雖然可以說是未來的明日之星，但再強悍的新秀，也會有碰到瓶頸的時候。

直白來說，包含綠能在內的新能源在短期內完全替代傳統能源還是具有一定的難度，產業的發展也充滿變數。而這些變數可能包含國際或地方法規的制定、當地政府的支持，以及相關技術的成熟度，都是持有這些ETF的投資者需要持續關注的焦點。

目前能源ETF投資區域多為全球，不同地區在新能源產業的發展進度不一，也有可能會進一步影響商品的表現。儘管新能源的發展可能會碰到卡關的情形，然而在相關技術不斷進步的未來，投資人還是可以期待這個產業「頭過身就過」後的快速成長喔！

（本篇文章為分享與教學之用，無任何影響市場投資之意圖，亦非推薦任何投資標的，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。）

作者簡介｜微股力達人－微大力

不論你是小白還是資深老鳥，長期在股市戰場中奮鬥的投資者們都需要更多和投資環境與金融市場相關的資訊。只要你對投資有興趣，單純想得到更多財經資訊，微大力都將提供給你。讓我們在降低資訊落差的同時，創造更好的投資環境。

本文獲「微股力」授權轉載，原文出處。