7檔高股息ETF英雄所見略同 股魚曝玄機

傳產股與金融股向來是投資人追求穩定殖利率的類股，其穩定的年化報酬率不但可以有效增漲自己的被動收入，同時在大多頭趨勢下，也有機會價差股利兩邊賺。存股達人股魚在理財節目「投資嗨什麼」中，揭露電子股中其實也有高殖利率的標的，而這6支高殖利率電子股，全都是被高股息ETF認證的成分股。

台股7檔高股息ETF包含元大高股息（0056）、國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、富邦台灣優質高息（00730）、復華富時台灣高息低波（00731）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息（00900）。

股魚特別說明，富邦特選高股息（00900）在上市首日就充滿爭議，惹議的原因在於00900並非一般傳統投資人所認知的高股息概念，「它是一個帶有非常強烈主動一位的ETF產品」，他進一步解釋，因為傳統高股息投資人要的並非主動進出交易，過去投資人存高股息ETF，被教育成要挑低費用率，而00900的策略是每季換成分股，所追求的是當下高殖利率的個股，在填完息後再找下一波的高殖利率股，因此恐出現每季成分股大洗牌的情況，而這樣的前提下，高周轉率，費用率也會因此提高，因此受到部分投資人的不認同。

而深入比較這7檔高股息ETF發現，他們所共同持有的13檔標的包含較為常見的台泥（1101）、亞泥（1102）、統一（1216）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、中信金（2891）、第一金（2892）等傳產及金融類股之外，也包含了電子股的光寶科（2301）、仁寶（2324）、英業達（2356）、群光（2385）、廣達（2382）、緯創（3231），因為他們也算是電子股中的傳產。

這13檔高股息ETF所共同持有的標的，除了代表它的經營績效、穩定度，以及它在市場的地位，是受到普遍認可的，股魚提醒這些公司買了絕對不會賺大錢，在短線上不會有很明顯的漲幅，因為公司規模大，加上公司大部分都是長線型的資金所持有，股價大部分呈現穩定持續向上的特性，若不喜歡直接投資高股息ETF，不仿可從其成分股中挖出高殖利率的個股去做投資操作。

※免責聲明：文中所提之個股及ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 柯冠廷）