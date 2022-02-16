ETF除息秀將登場 這檔近3次都一日填息

2月份共有20餘檔EFT要上演除息秀，多數集中在22日，財經作家阿格力近日針對當天將除息的國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）等3檔進行分析，提供投資人做為參考。

「00878近來創波段新高，跟大環境有很大關係。」阿格力指出，本益比相對高的高科技股最近重摔，是受到公債殖利率攀高、升息、通膨…等因素影響，導致估值修正。

不過，上述原因正是高殖利率股跟價值股的價值所在，例如升息對金融股是利多，而00878的成分族群中，第2大即為金融保險類，按比例高低依序為兆豐金（2886）、永豐金（2890）、中信金（2891）、開發金（2883）、第一金（2892） 國泰金（2882）、富邦金（2881）及元大金（2885）。

另外，在00878占比最高的族群是電腦及周邊設備，包括華碩（2357）、仁寶（2324）、光寶科（2301）和緯創（3231）…等，阿格力認為，它們在面對升息壓力、通膨時都有很好的防禦性，這就是大盤下跌，00878卻能表現不錯的原因；值得注意的是，00878最近3次填息都僅花了1天就完成，金融股如能續強，這次的填息天數應也不會太久。

至於00891、00894股價最近比較弱勢，阿格力點出主要是半導體在供應上有些雜音，例如聯電（2303）於法說會直言2023年有部分28奈米成熟製程可能供過於求，而00891的成分股100％都是半導體，00894也有61.41％是半導體，因此表現自然不會太好。

阿格力藉此提醒，挑選主題型ETF要留意產業輪動，像是去（2021）年下半年，因為資金都跑到金融股，所以元大MSCI金融（0055）狂拉；不過他也表示，以價值來說，半導體中的聯電、聯發科（2454）、日月光（3711）等企業股利、業績都不錯，如果產業需求依舊，這類主題型股價卻被殺到東倒西歪，反而是價值投資人該關注的時刻，因為會比抄底個股的安全性高。

最後，阿格力透露，自己有問過中信投信，它們在換股時賺到的資本利得，也都會加進配息裡，「所以高殖利率ETF的股利來源不一定是來自於成分股，也有一部分是來自資本利得，長期來說，對降低成本有一定程度的幫助。」

※免責聲明：文中所提之ETF與個股內容，並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）

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