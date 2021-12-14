元宇宙2.5兆美元商機爆發 這檔ETF一把抓

元宇宙買地風正夯！藝人紛搶當元宇宙地主，金曲歌王林俊傑以12.3萬美元，買下3塊虛擬土地；創作歌手陳零九也花了新台幣34萬元，投資一塊虛擬土地，期待在元宇宙開演唱會。國泰投信14日指出，預估元宇宙產值有機會在2023年成長至2.5兆美元（約新台幣70兆）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也說，元宇宙的經濟規模，終將大過實體世界，可用國泰北美科技ETF來掌握。

根據市調機構TrendForce預估，2022年全球VR/AR裝置出貨量將上看1,202萬台，年成長率達26.4％，2025年出貨量成長至2,576萬台，其中Meta（原Facebook）旗下的頭戴式裝置品牌Oculus與微軟（Microsoft）分別占據消費與商用市場的領先地位，並預估Oculus Quest系列產品明年市占率可提高至66％。

此外，微軟也積極打造「企業元宇宙」解決方案，將推出結合虛實的新版視訊會議軟體Mesh for Microsoft Teams，結合VR/AR技術，透過智慧型眼鏡HoloLens，未來開會將可以虛擬人像露臉、發表簡報，讓數位與現實世界融為一體。蘋果也傳出明年將推出元宇宙頭戴式裝置，結合VR和AR技術打造混合實境產品，相當受到矚目。

國際科技巨頭紛紛喊話要發展元宇宙，自然是市場上不可錯過的投資題材，2021年6月，更誕生了全球首檔元宇宙概念ETF─Roundhill球元界ETF，於美國掛牌上市，成分股共40檔，包含輝達、微軟、蘋果等科技巨頭，短短5個月，基金規模已成長將近540倍。但其實投資元宇宙毋需捨近求遠，在台灣就可以參與元宇宙的爆發性成長。

國泰投信指出，以國泰北美科技ETF（00770）為例，對比與全球首檔元宇宙概念ETF，截至11月底，00770成分股中有高達20檔與Roundhill球元界ETF重疊，權重占比為54％，對於國內投資人而言，是個輕鬆入手元宇宙概念股的好工具。

國泰北美科技ETF（00770）基金經理人游凱卉分析，自Facebook宣布將改名為Meta之後，市場上出現了一個新的首字母縮略詞來取代尖牙股（FAANG），那就是MAMAA，由Meta（原Facebook）、Alphabet（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）的首字母縮寫詞，而00770不僅囊括最新的MAMAA，也是投資人布局下一波科技趨勢浪潮的首選ETF工具，從基礎建設、半導體，到元宇宙、AI、電動車、5G、支付科技、區塊鏈、大數據、雲端運算、社群平台等創新應用皆有布局，搶搭新一輪科技趨勢爆發的起漲點。

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