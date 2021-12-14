風險偏好轉佳 高收益債資金動能強

市場持續評估新型變種病毒特性、疫苗效果及對經濟的可能影響，而隨著對其的認知增加，投資情緒也出現回穩，避險債券普遍走跌。根據統計顯示，上周投資等級債與新興市場債資金呈現淨流出狀態，高收益債市資金則是由前一周的淨流出轉為淨流入約11億美元，動能明顯改善。

安聯投信表示，美國勞工部公布最新11月消費者物價指數（CPI）來到6.8％高點，加速市場對聯準會縮減購債步調預期。

在就業市場方面，美國11月非農報告顯示雖新增就業人數較低，但失業率降至4.2％優於預期，最新初領失業救濟金人數也續探低點，顯示勞動市場持續改善，加上因對新型變種病毒的了解愈趨明朗，市場受到其影響程度也開始下降。

安聯投信表示，隨著經濟狀況持續轉佳、利空消息被陸續消化下，反應市場風險情緒的指標－美國10年期公債殖利率單周走揚14個基點來到近1.5％的水準。

觀察全球主要債市，過去一周全球與美國政府債券多走跌，信用債則表現明顯較佳，其中又以走勢較接近股市的可轉債指數表現最為亮眼，充分反映了轉佳的風險偏好。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近來在包括變種病毒帶來的新一波疫情升溫以及聯準會升息步調可能改變等消息影響下，全球市場波動加大；進一步分析，在確立貨幣政策緊縮的前提下，美國聯準會未來的升息步調、幅度以及其會對市場利率甚至是債券資產價格帶來的影響，將是接下來2022年對債市投資影響較大的變數。

謝佳伶表示，觀察追蹤債市波動度的MOVE指數，可以發現從今年三月起債市的波動度明顯上升，主要是因當時市場開始期待解封後的經濟反彈，伴隨著通膨走揚以及對貨幣政策緊縮步調的預期影響，而後雖然波動度略有下降，但整體仍在偏高水準，顯示目前債券投資人對利率變動及其相關風險的擔憂仍高。

謝佳伶進一步表示， 從利率期貨來看，目前市場普遍預期聯準會可能在明年進行約兩次的升息，而長期的基準利率可能落在1-1.5％之間。

不過從實際經濟狀況來看，若將部分勞工可能因疫情選擇提早退休的因素納入考量，目前美國勞動市場的復甦狀況已接近聯準會所訂目標；此外，美國民眾過去因疫情封城累積了可觀的儲蓄，也可能在未來帶來強勁的消費需求，使通膨維持高於疫情前水準。

謝佳伶指出，在勞動市場復甦及需求強勁的影響下，美國長期的利率水準有可能高於市場預期的1-1.5％，如此便產生了預期和實際的差距。長期來說，市場將會隨著經濟狀況而調整改變預期，而這過程就會伴隨著利率的波動，產生了所謂的「利率風險」，並會對債券資產帶來影響。

謝佳伶表示，隨著聯準會啟動貨幣政策正常化，上述利率風險以及會對債市帶來的波動將成為2022年債券投資應留意的重點之一，故在投資時建議首先可藉由選擇存續期較短的短年期信用債資產，減少債券在到期前受到市場利率波動的影響；其次也應留意債券提供的收益率是否足夠，以對抗可能延續的偏高通膨以及利率變化帶來的較高波動。