殖利率近10％?00900篩選高股息股靠3招

近年來，高股息ETF已成台灣投資人新寵，以人稱「國民ETF」的元大高股息（0056）為例，截至今年10月，受益人數已接近50萬人，由此可見高股息ETF受歡迎的程度。

除了0056之外，目前市場上，另有數檔高股息ETF商品，提供投資人更多元的選擇，而近期討論度最高的，莫過於標榜追蹤指數平均殖利率達9.99%的「富邦特選高股息30」（00900）。

當前2種高股息股票篩選方式 回顧歷史、預測未來

00900所追蹤的，是「特選台灣高股息30指數」，指數編製方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大企業，經流動性、財務指標（累積營業利益至少要大於零）檢驗，選出30檔成分股；另，為減輕單一個股或少數股票漲跌，對指數造成太大影響，成分股的權重上下限，分別設為5%和1%。

至於該如何定義，哪些股票屬於「高股息」？00900擬任經理人楊邦珩表示，目前無論國內外，就指數編製而言，不外乎2種方式，一是依據歷史資料，「如果過去3年，這檔算是高股息股票，我就當作它今年也是」；另一則是預測未來，「預期明年會是高股息的股票，我就今年納入（指數）。」

不過，楊邦珩強調，不管是「過去歷史」或「預測未來」，或多或少，都有不夠周全之處，因為，「過去可能不代表現在，預測未來則有可能失準。」

貼近實際配息結果 3途徑找出高股息股票

為避免上述情形，00900對高股息股票的篩選，便以「貼近實際配息結果」，作為依據，具體方式，則落實在每年3次（4月、7月、12月）的投資組合調整上。

楊邦珩說明，4月進行成分股調整時，對於已宣告要配發多少股利的公司，就會以宣告股利，作為殖利率計算基礎；至於尚未宣布股利政策的公司，則會參考年報資料，以及過去3年股息配發率，估算當年度可能配發的現金股利。

7月份，股東會多半已結束，上市櫃公司要配發多少現金股利，都是「已知」狀態，因此對高股息股票的界定，就以公司實際宣布配發的現金股利為準。

接下來，在第3季季報公布後，12月，00900會參考企業近4季財報，以及過去3年股息配發率，從中篩選出高股息股票。

楊邦珩指出，台股本身就具有「高股息」特性，殖利率4%以上的個股相當多，因此00900在成分股調整的邏輯上，4月會盡可能選擇，除息日在7月中旬之前的個股；到了7月，就把已經除息的股票剔除，將尚未除息、殖利率符合標準的股票納入；12月，則會優先納入採取季配息、半年配息的股票。

楊邦珩認為，上述這種「滾動式成分股調整」策略，有助提升指數殖利率，就回測結果來看，自2011年以來，「特選台灣高股息30指數」，平均殖利率為9.99%；含息年化報酬率為12.7%，優於同期加權指數表現（10.1%）。

成分股汰換頻率高 週轉率、交易成本受關注

「我們是用滾動式成分股調整的方式，來提升指數殖利率，所以週轉率的部分，一定會比市場上的產品高一點。」楊邦珩稱，依據2011年以來的回測資料，「特選台灣高股息30指數」因成分股調整，所衍生出的交易成本，「落在1%到1.1%之間，平均每次調整的週轉率，大概是70%。」

00900於12月6日正式募集，同月22日在證交所掛牌。該ETF每年配息4次，收益分配評價日為1月、4月、7月、10月的最後一個營業日。

而00900成分股汰換頻率高，使週轉率、交易成本偏高的現象，也讓這檔ETF「未演先轟動」，在網路上掀起熱議。對此，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫不諱言，網路上確實有許多指教，「但，這都沒有超出我們事前所想到的（範圍），最後就是看績效表現。」

談到00900的成分股配比時，呂其倫強調，其結構和加權指數很像，電子股占比56%、金融保險約占25%，再來則是傳產和其他類股，因此指數走勢，和大盤相關性非常高。

由截至10月底的資料可得知，「特選台灣高股息30指數」前3大成分股，分別為國泰金（2882）、中信金（2891）和兆豐金（2886）。呂其倫認為，00900的成分股，都是表現穩健的股票，存股族未必要花時間研究，哪些股票殖利率高，哪些殖利率低，撥一部分資金布局ETF，其實可以讓自己更省事。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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