看景氣燈號買ETF 他18年進出場5次輕鬆賺

大盤指數往萬八攀升，現在還能進場嗎？許多投資人開始傾向購買囊括「一籃子股票」的指數型基金（ETF）。對此主打「不看盤投資」的股魚分享布局ETF的投資秘訣，依據每月公布的景氣對策信號作為進出場指標，他個人18年進出場5次，輕鬆讓獲利入袋。

近年來，國內投信推出了各式ETF商品，投資人如何下手？股魚表示，選擇甚麼樣的ETF商品，取決於投資的目的，他建議投資新手可以選擇與大盤連動性較高的指數型ETF，例如：元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣ESG永續（00850）、元大MSCI台灣（006203）。

選擇好一檔指數型ETF後，再依國發會每月27號公布的景氣對策信號進行操作，就可以抓住進場該指數的最佳時機，在景氣對策信號亮起黃藍燈或是藍燈時，代表現在市場上的景氣低迷，這時投資人可以抓緊機會逢低買進布局；若景氣對策信號從黃藍燈轉為黃紅燈或是紅燈時，代表景氣逐漸過熱，甚至在分批賣出的過程中，燈號突然很快轉為紅燈，這時候就可以將原先布局的ETF全數賣出獲利了結。

股魚也強調：「投資不是為了解決財務問題，投資更重要的是保有購買力。」要把握「先理財再投資」的觀念。

國發會2020年10月到2021年9月的景氣對策信號及分數。圖／取材自國發會網站

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