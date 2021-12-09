危機入市 三大類ETF有賺頭

近一個月市場震盪加大，統計近月來所有ETF規模消長，有8檔ETF近月規模增逾20％，包括以高殖利率吸引投資人搶進的以FH富時高息低波ETF為代表，另有搶短的例如國泰美國道瓊正2ETF以及近月電動車及元宇宙最紅題材相關的統一FANG+ETF等三類ETF，最獲投資人青睞。

近期美股因Omicron病毒擴散，市場對明年經濟成長與通膨發展轉趨悲觀，先前強勢的元宇宙以及電動車相關個股受市場氣氛轉向遭賣出，科技股為主的那斯達克100指數下跌1.74％，統一FANG+ETF追蹤的FANG+指數受到兩檔中概成分股拖累導致單日下跌3.58％，但反而繼續吸引投資人逢低進場，成交量明顯擴增。

統一FANG+ETF成份股有Nvidia（輝達）、Tesla（特斯拉）、Meta（原臉書）、Apple（蘋果）等科技巨頭，讓投資人輕鬆搭上電動車、登入元宇宙，掌握了高速成長中的新產業，同時抓住未來趨勢的夢想，對於看好科技產業前景的投資人來說，是進可攻、退可守的懶人包。因此，近月由高點拉回後，投資人是越跌越買，推動基金規模成長28.97％，來到61.55億元再創新高。

高股息題材也持續發酵，因此近月來FH富時高息低波、元大台灣高息低波兩檔ETF基金規模增幅最為驚人，也足見高股息ETF在股市震檔下反而成為市場資金新寵。投信法人表示，台股雙高優勢帶動之下，不僅有利於吸引資金卡位布局，當市場震盪時，高股息率特性也能發揮抗震效果，預期未來吸金的趨勢將更明顯。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，目前市場資金面對Omicron與Fed政策兩大不確定因素，採取暫時退場觀望策略。美國白宮首席防疫專家佛奇於3日受訪表示，從目前南非感染狀況與重症以及住院人數觀察，雖然感染人數短期走高，但住院與重症人數並未增加，顯示疫情仍受控制。人類已與疫情對抗共處兩年，疫苗與治療藥物陸續問世並持續改良，人類活動不易回到大封城時代，美國總統拜登也明確表示不會做出封城政策，評估對經濟影響仍是可控。

至於美國升息主要在解決短期太快過熱的市場現象，希望能維持景氣成長更長期一段時間，市場針對升息預期調整資金成本的波動後，最終仍將回歸常軌，尋找更具成長潛力企業。且於疫情全球封鎖期間，全球累計超過5兆美元超額儲蓄，其中美國超額儲蓄也超過2兆美元，假設其中三分之一為未來消費支出，將拉動明後年全球GDP成長2個百分點，對於後市景氣，無須過於擔憂。

存股型高股息ETF抗跌 卡位歲末行情

最強新冠變種病毒Omicron投下不確定因素。法人指出，先前受美股屢創新高帶動，台股多頭氣勢亦旺，然而短線漲多加上全球疫情出現新變化，短期獲利了結賣壓可能難免。但在各國疫苗接種率仍持續提升，加上年終消費旺季帶動下，台股長線仍有機會維持多頭格局，短線震盪拉回，或為逢低布局、參與台股年終行情的機會。

國泰投信觀察，以歷史數據來看，MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，在近五年歲末年初期間，多有上漲行情，且其均衡的投資組合在資金輪動快速的盤勢下，仍有機會受益，值得投資人關注。美國第三季企業財報表現良好，逾80％獲利優於預期，顯示美股企業獲利仍有上修空間。

產根據台灣證券交易所資料顯示，近五年歲末年初期間（12月初至隔年2月底），除了2020年初新冠肺炎疫情爆發，市場不確定性攀升導致股市重挫外，台股在歲末消費旺季帶動下，電子、金融、傳產等產業皆有利多，台股相關指數多表現不俗，更暗示年底正是布局台股的好時機。

國泰投信指出，目前國內市場中，國泰永續高股息ETF（00878），為唯一結合高股息與ESG概念的ETF，有別於一般高股息ETF有波動過大的情況，其投資策略周轉率較低，持股多具備穩健體質，故常展現較佳的抗跌力道，即為「存股型」選項。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，根據經濟部統計處資料顯示，10月台灣外銷訂單連20紅，達591.6億美元，創下歷年同月新高，年增14.6％，顯示國際終端消費動能仍佳，科技應用產品接單熱絡，加上疫後數位化浪潮加速，皆有利台灣企業接單將續強。

安聯投信台股團隊表示，隨著雜音鈍化、台股進入作夢行情，但也因短線漲多、盤勢也變得更為波動，在觀察上，高價族群表現或可被解讀為市場對於風險的偏好，航空股反應疫情對經濟復甦的影響、金融股則可說明市場對聯準會政策動的解讀。

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