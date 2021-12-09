熱門高股息ETF大PK 殖利率最高近10％

低利環境之下，高股息ETF成為不少人鍾愛標的，除了老招牌0056 ETF及00878 ETF之外，近期再新添00900 ETF開始募集，號稱殖利率近10%，十分吸睛。達人建議，除了定期定額布局高股息ETF之外，還可以透過低檔加碼方式，放大高股息ETF收益。

目前人氣最旺的高股息ETF，莫過於老牌的0056 ETF（元大高股息），配息穩定、流動性高，受到國人喜愛，規模已經破千億元，受益人數超過56萬人，堪稱是國民ETF。

而00878 ETF（國泰永續高股息）可說是一匹黑馬，去年7月20日掛牌上市，首日交易量就高達8.5萬張，創下歷史紀錄，溢價高達5.14%，顯示當時投資人追捧程度。今年12月6日開始募集的00900 ETF（富邦特選高股息）更是異軍突起，標榜年報酬逾12％、殖利率近10％，轟動市場。究竟這三檔高股息ETF該如何選擇？

指標1：多空歷練

0056 ETF成立已經14年，00878 ETF不到2年，00900 ETF則是最年輕，最近才開始募集，尚未掛牌上市。三者對於成分股之篩選，0056 ETF是追蹤「台灣高股息指數」，從台灣50指數、台灣中型100指數共150檔成分股中，選取「未來一年預測現金股利殖利率」最高的30檔作為成分股。

00878 ETF追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，從MSCI台灣指數成分股中，篩選出符合MSCI ESG評級分數高，且以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股。

00900 ETF則是追蹤「特選台灣高股息30指數」，以「貼近實際配息結果」挑選成分股，例如，股東會已宣告股利發放訊息，或者根據最新財報公布的實際獲利數字推算當期股利率，篩選出當下真正高股息標的。

簡單說，0056是「未來一年預測」、00878是「過去三年平均」、00900是「當下實際」。究竟價差股息雙賺，是未來式、過去式、現在式哪個勝出，還很難說。畢竟00878及00900還太年輕，實際表現的參考資料不多，且尚未歷經多空景氣循環，這一點，就實際歷史數據來看，已有14年歷史的高股息ETF長青樹0056似乎略勝一籌。

指標2：現金殖利率及填息

對於存股族而言，高股息ETF的現金殖利率越高越好，且還要每年都能夠穩穩配，而不是忽高忽低。0056每年平均現金殖利率至少有5%以上，比銀行一年定存利率不到1%，高出5倍。00878則是每年平均2.88%。所以，就現金殖利率來看，0056勝出。

除了看現金殖利率，也要觀察能否順利填息，因為不能賺了息收，卻賠了價差，否則將得不償失。以填息日數來看，0056共除息12次，每年都能順利填息，最長花159天完成填息，最短12天就填息，平均則是73天；00878則是成立以來，每季都有配息，已配息4次，也都能順利填息，平均4天就填息。所以，填息速度上，00878勝出，但這與配息頻率有關，因為00878為季配，一年四次，每次填息速度，會比年配的0056來得容易，因為通常年配的除息金額較高，會花比較多的時間完成填息。

誠如前面所言，0056有14年歷史，00878 還不到兩歲，長期下來，現金殖利率、配息穩定度及填息速度，兩者熟優，仍需要長期觀察，才會比較客觀。

00900則以「年報酬逾12％、殖利率近10％」的訴求，引起高度關注，市場拭目以待，觀察它能否異軍突起，追過老大哥0056，拚贏黑馬00878，躍升為高股息ETF人氣王。該檔ETF追蹤指數會配合台股配息市況，每年4、7、12月三階段調整指數，以網羅高息股。4、7月分別是掌握每年第二季股息收益及除權息旺季行情，12月則是捕捉旺季後配息，如半年配、季配等除息機會。根據回測結果，「特選台灣高股息30指數」自2011年起至今年第三季，逾10年含息總報酬表現達12.7%，優於台股大盤的10.1%、及「台灣高股息指數」的7%，而且10 年平均股利率更達9.99%。

不過，00900尚未掛牌上市，上述數據只是歷史回測表現，並不能保證未來 ETF績效，因此，目前回測數字僅能參考。未來上市後，00900報酬表現、能否順利填息，以及配息率多寡與穩定度，仍有待觀察。

低檔加碼 放大高股息ETF收益

投資高股息ETF，主要是追求穩健配息、股價波動較小，尤其是想要存股的人，看重的是中長期投資，因此，布局前可以查詢ETF過去配息紀錄是否穩定、能否順利填息。當然最好可以掌握低買機會，拉高配息率。如果無法掌握低買高賣，定期定額就可以了，長期來說，依然可以平均持股成本。

除了定期定額之外，財經專家股添樂還建議，可以透過低檔加碼方式，放大高股息ETF收益。他指出，不像一些抵押股、投機股有下市的可能性，高股息ETF通常不會下市，所以，長期來說，越跌就要越買。

股添樂表示，可以抓最近最高的價格往下跌5%、10%，便開始加碼買。例如0056近期高價若是30元，往下推跌到5%、10%，也就是到了28.5元、27元，就可以各買一次。由於0056長年波動度不會太大，跌5%進場布局，一年至少有2-3次進場機會，若是跌10%，交易機會自然少多了。

此外，00878上市才一年多時間，波動度比0056更小，如果抓5%跌幅才進場，可能一整年都沒有機會逢低加碼，建議可以設定跌幅2.5%，就逢低布局，增加交易機會。

（旺得富理財網 鄭心芸）

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