逆勢吸睛！存股型ETF受益人數突破27萬

最強新冠變種病毒Omicron來襲，市場擔憂變種病毒會突破既有已知疫苗效力，股市震盪。不過，ESG逆勢吸睛，國泰投信7日指出，根據投信投顧公會資料，台灣上市ETF中共有7檔與ESG相關股債ETF，其中又以國泰永續高股息ETF（00878）規模最大、受益人數最多，據臺灣集中保管結算所資料，截至12月3日，00878規模已超過新台幣338億元，受益人數破27萬，達273,561人。而11月30日00878進行調整成分股，新增兩檔元大金、宏碁，刪除兩檔可成、群聯。

國泰投信指出，回顧疫情延燒的這兩年，ESG題材已成為投資市場新寵兒，其中以亞洲地區最為吸金。據晨星統計，截至2021年第3季，台灣永續型基金規模達51億美金，已超越韓國，成為亞洲區（不含日本）第2大，季增12％。

其中，新增的元大金與宏碁，皆在ESG領域深耕已久。根據MSCI資料，元大金ESG評比為A等級，宏碁ESG評比為AAA等級，都符合00878追蹤指數選股的條件，加上今年營收、獲利攀升，預期配發的現金股利也隨之增加，殖利率表現亮眼。

以元大金為例，今年前三季累計EPS已超越去年整年的水準，總資產成長快速，為將來獲利打下堅實基礎。此外，受惠終端通路庫存水位偏低，筆電需求仍維持高檔，也讓宏碁今年獲利滿滿，前三季EPS達2.88元，同樣也是賺贏去年全年。

00878為國內唯一一檔兼具永續與高股息的ETF，其投資策略重視持股的經營體質及長期填息能力，精選ESG表現佳、獲利穩健、高殖利率個股，同時力求降低持股周轉率及交易費用，屬於偏向「存股型」的高股息ETF，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔。00878追蹤之標的指數今年以來總報酬率達約20.1％，在高股息指數中名列前茅，截至12月3日，近一周受益人數再增逾6千人，居台灣所有ETF之冠，顯示投資人的認同。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，觀察基本面，歐美製造業與服務業維持強勁擴張，同時消費亦溫和增長，加上新興市場的製造業與服務業動能也由低檔回升，預期2022年全球景氣有望持續擴張。明年台股仍維持看多表現，但單押個股風險漸增，投資人不妨在資產配置中，加入產業布局均衡，具有進可攻、退可守特性的「存股型」高股息ETF，尋求在台股高檔震盪之際，更穩健抗跌的投資模式！

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