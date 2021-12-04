通吃電動車、元宇宙 00895指數調整做了什麼？

國際研究機構 IHS Markit曾經預測，直到 2025 年，全球電動車的銷售量將有機會達到每年約 50%的複合成長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR）。看準了這個產業在未來數十年的發展前景，許多和電動車相關的主題式ETF也接連冒出，而富邦未來車（00895）就是在這之中備受投資人關注的其中一檔。

00895在今年8月中掛牌，算是相當年輕的商品，但在掛牌後的近三個月漲幅竟然高達27.4%，規模更是即將叩關60億元，也可以藉此看出電動車和此檔ETF的潛力。

這檔ETF主要追蹤MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數，涵蓋的產業包括電化學能源儲存技術、生產電池製造用金屬的礦業、自駕車與相關科技、電動車與電動車原料零組件、新交通運輸等，在比對主題關鍵字並排除特定行業和流動性不佳的個股後，篩選出市值前30大的公司。而00895也在最近進行了半年一次的指數調整。

電動車產業鏈也搭上元宇宙商機

在這次的指數調整中，新增了全球碳化矽（SiC）材料和生產領導廠商Wolfspeed、日本車用半導體大廠瑞薩電子、中國電動車新創公司理想汽車、小鵬汽車，還有在全球電池技術和市占率位居領先地位的LG化學和三星SDI。

除了加深了商品在電動車領域的廣度和純度外，從這次的調整名單中，也可以很看出00895期待跟上元宇宙商機的企圖心。

建構元宇宙世界的關鍵基礎建設主要是晶片的運算能力，而運算能力的強大往往取決於晶片的製程。Wolfspeed在2019年起擴大SiC（碳化矽）及GaN（氮化鎵）產能，奠定第三代半導體龍頭地位，自然也成為了元宇宙產業鏈重要的成員之一。碳化矽電源晶片也是多數電動車重要的組成之一，因此Wolfspeed的加入也同時增進了00895與電動車和元宇宙兩大產業的連結。而納入日本晶片大廠瑞薩電子的動機相信也與Wolfspeed類似，都為00895搶攻元宇宙版圖立下了不錯的基礎。值得一提的是，00895的成分股中有將近七成集中在北美地區，因此在分散特定區域風險的能力較為薄弱，也是投資者需要注意的地方。

集中電動車大廠火力 晶片台廠合力助攻

00895前五大成分股中占比接近三成的第一大成分股特斯拉是在全球投資市場中最具中最具指標性的電動車大廠。其他包括通用汽車和豐田汽車也都是在最近幾年積極布局電動車市場的國際車廠。

由於00895的成分股中另外包含了像是輝達和AMD等半導體巨頭，因此也順勢搭上了元宇宙的漲勢。眼尖的朋友不難發現，00895的成分股中也包含了台灣的半導體雙雄台積電（2330）和聯發科（2454），這兩支股票同時也是台股市場知名的元宇宙概念股。

以12/1為例，不受華爾街看空的影響，最大成分股特斯拉硬是上揚，包括輝達和AMD等其他成分股也呈現漲多跌少的態勢。如下圖，受惠於國際半導體展進入暖身階段，上市半導體指數1日逆勢上漲1.27％，00895成分股中來自台灣的台積電和聯發科也分別上漲了0.67%和5.45%，成功合力推升了此檔ETF的漲勢。

電動車再強勢 也會被元宇宙扯後腿

00895是一檔電動車和元宇宙通吃的ETF，儘管電動車的前景值得期待，但也會有回檔的時候。元宇宙是一項還有待時間和現實考驗的題材，當作夢行情一結束，難保不會拉著00895跌進價跌的深淵。因此在持有00895同時，投資人也要持續關注相關成分股的發展喔！

作者簡介_ 微股力達人-微大力

不論你是小白還是資深老鳥，長期在股市戰場中奮鬥的投資者們都需要更多和投資環境與金融市場相關的資訊。只要你對投資有興趣，單純想得到更多財經資訊，微大力都將提供給你。讓我們在降低資訊落差的同時，創造更好的投資環境。

本文獲「微股力」授權轉載，原文出處。

延伸閱讀

00893、00895該選誰？帶你速懂2檔電動車ETF差異

元宇宙疫飛沖天 6檔Meta概念ETF抱緊

對抗通膨大魔王 3檔商品型ETF大解析