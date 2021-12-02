Omicron來襲 小資躲進2檔神山級ETF

統計新變種病毐Omicron衝擊以來（11/26~12/1）ETF盤中零股成交金額，海外ETF是統一FANG+ETF（00757）排名居冠，國內ETF則是元大台灣50ETF（0050）排名第一，00757是投資全球十大頂尖科技巨頭，0050則是投資台灣市值前五十大公司，世界神山與台灣神山的共同點都是追求長期最大報酬，以達到資產快速增長的目標，特別受到小資族青睞。

昨夜（12/1）美股殺尾盤，恐慌指數（VIX）再度急升14%，美股主要指數全面收黑，尖牙指數跌2.7%。追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF（00757）今日（12/2）股價回測季線，目前季線位置為51.63元。當市場不理性時，提供理性投資人撿便宜的好機會。

根據統計，統一FANG+ETF（00757）上市以來的年化報酬率高達39.7%，按照72法則計算，1.8年本金就翻一倍。另外，依據統一投信官網回測資料，在00757跌破季線後買進，持有1個月賣出的勝率高達86%，隨著持有時間越長，有機會再迎來股價創新高。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，近期市場擾動因素先有美國聯準會退出QE（量化寬鬆）、通膨預期上揚，接著又有COVID 19新變種病毒Omicron來襲，市場情緒隨事件波動，美股出現大幅上下震盪，台股也跟隨美股起伏。不過，這波美股創高後的修正提供了投資人進場機會，建議以中長期獲利動能相對佳的成長股優先布局。

袁永騰指出，Omicron病毒攪局，雖然新變種病毒充滿未知，但根據目前資訊，感染力雖強但多以輕症為主，符合生物演化特性。雖然現有疫苗對此一病毒防護力不佳，疫苗業者多表示於3個月左右即可生產升級版疫苗，且各國政府除邊境管制外，並不打回到全面封城時代。由於全球抗疫已近兩年，疫後生活型態也已多做調整，預期此一新種病毒對於經濟衝擊應更為可控。

展望後市，袁永騰表示，經濟重啟後企業獲利成長與工資增加仍是進行式，美國聯準會將在2022年升息，惟升息預期來自於經濟成長，未來貨幣正常化後，企業成長本質與營利表現將再度成為關注重點。看好未來成長潛力產業：電動車與自駕系統、雲端運算產業處於快速增長期，新題材元宇宙則是具爆發力的夢想進行式。統一FANG+ ETF涵蓋相關領域，成分股多數正值獲利與現金流高度成長期，評價並未顯著高於長期均值，提供投資人參與成長以及抓住夢想的良機。

（時報資訊 任珮云）