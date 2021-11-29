跟上元宇宙商機 富邦未來車ETF吸睛

富邦未來車（00895）ETF追蹤的MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Cap 30指數本（11）月底進行半年度指數調整，新增的成分股包含碳化矽（SiC）材料領導廠商Wolfspeed、大陸電動車新創公司理想汽車、小鵬汽車，以及全球動力電池技術與市占率領先的LG化學、三星SDI、日本車用半導體大廠瑞薩電子。富邦未來車（00895）ETF經理人蔡宗勳指出，未來移動產業前景維持偏多看待，建議擇機加碼布局「富邦未來車（00895）ETF」。

由於MSCI ACWI IMI精選未來車30指數亦囊括自動駕駛技術領先企業，如NDIVIA、台積電、AMD、聯發科等企業，意外跟上近期「元宇宙」商機，近1個月該指數勁揚約15％，其中兩大成分股NDIVIA與AMD近1個月以來分別上揚17.44％、21.84％，除了掌握電動車兆元商機、亦順勢搭上「元宇宙」趨勢列車。

蔡宗勳分析，NVIDIA在科技創新上不餘遺力，為了滿足軟體汽車發展對於科技進化的需求，NVIDIA利用數十年的高效能運算、影像和人工智慧經驗，打造NVIDIA DRIVE平台，提供具備大規模開發自駕車所需的一切功能。未來將改變人們生活、工作和玩樂的方式，創造更安全、更節能的道路。近來，更因為「元宇宙」議題火熱，疊加在電動車/自動駕駛趨勢下，雙題材效應發威，公司前景一片看好，股價更是再創新高。

至於該指數第一大成分股Tesla，其電動車第三季銷量報佳音，估計今年交車成長率可達年成長90%以上。相關車用晶片缺貨狀況將在第三季達到峰值，未來3到5個月汽車銷量將持續回暖，整體產業維持偏多看待。（時報資訊 任珮云）

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