升息議題 不利金價中長期走勢

金價隨VIX波動，通貨膨脹雖是金價支撐，但是法人表示，升息議題不利金價中長期走勢，因此，金價短期應處於「下有支撐、上有鐵板」區間整理的走勢。



金價近期走勢不若之前強勁，主要是美國聯準會主席鮑爾被提名連任美國聯準會主席，讓市場感受到美國會加快升息速度，使得美元走升，也會提高美債收益率，使金價從11月17日高價每盎司1,868美元快速滑落並跌落至1,800美元之下。



對於金價後市，康和投顧總經理黃詣庭指出，通膨高漲為支撐金價的重要因子，但預期聯準會可能加速回收寬鬆貨幣政策，帶動美元走升，則可能對金價造成壓力，另外，比特幣等數位貨幣的交易熱絡，吸引尋找主要貨幣替代品者的目光，亦相當程度抑制投資人持有黃金的動機，但黃金實體需求及央行購金需求仍穩定，國際金價出現連續性大跌的可能性偏低。



其他金屬方面，黃詣庭指出受到電動車電池需求強勁所帶動，鎳、鋰等可運用於電池材料的金屬，其買盤仍強勁，且未來需求勢必水漲船高，加上供給增幅有限，或有可能成為明年原物料投資的焦點。



富蘭克林證券投顧表示，通膨避險需求推動近一個多月金價反彈，然而聯準會貨幣政策正常化趨勢成型，仍將抑制金價上檔潛能，建議僅以黃金與其他資產低相關性的特質，將其納入投資組合作為避險部位之用。



期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，由於聯準會表示政策觀察期至少要到2022年第一季，可能壓抑市場利率跟不上通膨上升腳步，在通膨無法抑止、升息仍未可見的情況下，黃金投資可望暫時擺脫過去五個月預期實質利率將走升的心理恐慌，將具有下檔支撐。



但要留意，一旦聯準會將升息排上時程，黃金的評價壓力可能又將增加。然黃金具有避險性資產特性，通常股市波動加大使VIX跳升時，金價相對有表現，建議以資產配置角度酌量配置。