OPEC+增產步調慢 原油恐續漲

美國主導釋放戰略儲備石油以阻止油價持續飆高之下，使油價近期漲勢暫歇，法人表示，若OPEC+未積極增產，國際原油仍有上漲空間。



法人表示，儘管美國多次呼籲要求OPEC+擴大原油生產量，但OPEC+擔憂疫情再度爆發，認為沒有加速增產的必要，仍舊維持原先的增產步調。另一方面，中美針對釋放戰備儲油以穩定原油價格進行溝通，若兩國決議同時釋放戰備儲油，勢必對後勢油價帶來一定程度壓力，而OPEC與IEA的月報均指出，最快年底全球石油可能將出現供過於求的現象。



安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，預期第四季取暖需求仍強，今年若為寒冬則供需態勢將更嚴峻。全球原油供需平衡主要依賴OPEC產量控制，OPEC最新減產協議將提高部份產油國的生產基準，2022年5月之後實施，減產計畫則將延續至2022年底，全球原油供需短缺的情況將在2022年下半年轉為過剩。



美國頁岩油生產商資本支出受限並且綠色能源政策壓抑傳統能源擴產，產量大幅回復的難度仍高。歐美經濟回溫，可望持續推動全球原油需求展望，OPEC和頁岩油產量逐步增加，步調雖慢但預期供需吃緊情勢明年可望緩解，預期油價高檔震盪。



針對2022年國際原油走勢，康和投顧總經理黃詣庭認為，供給面變數高於需求面因素，在經濟活動逐漸恢復疫情水準的前題下，原油需求維持在高原區的可能性較大，供給面則將面對政治干擾，日前OPEC+產油國聯盟不理會美國總統拜登的施壓，決議維持原先緩步增產進程，但拜登政府另闢蹊徑，改採聯合數國一同釋出戰備儲油的方式，試圖平抑油價。



在供給面因素的不確定性下，國際油價隨消息面因素震盪應為明年原油走勢基調，若OPEC+並未積極增產，國際油價仍有進一步走升的可能性。