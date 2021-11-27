月月能領零用錢！網紅創超強ETF投資組合

根據中華經濟研究院公布的「國人安心樂活享退調查」，國人投資ETF比例逐年增加，其中「已退休族群」自2017年的1.44%，增至2021年的29.3%，「未退休族群」更自2017年的1.96%快速成長至2021年的37.6%。理財達人摳摳在YouTube頻道「懶錢包 Lazy Wallet」影片中建議，如果想打造每月不間斷的現金流，存ETF可能比存股票更適合，並分享如何靠存ETF打造「月配息日曆」，月月都能領到零用錢。

擁有超過14萬訂閱者的「懶錢包 Lazy Wallet」經常提供信用卡回饋以及存錢理財法，主持人摳摳曾經擔任電視台財經記者，她特別說明，想打造月月領息現金流適合存ETF的原因，一來是因為持有一籃子股票比較能分散風險，二來是配息機制普遍更多元，有年配、半年配、季配息、月月配都有。

市場上ETF的種類相當多元，摳摳推薦選擇台股ETF，目前配息率頻率最高的ETF有3檔，分別是國泰永續高股息（00878）、永豐台灣ESG（00888）以及中信關鍵半導體（00891），其中，國泰永續高股息的配息月份是2月、5月、8月、11月，永豐台灣ESG與中信關鍵半導體的配息月份則都是1月、4月、7月、10月。

對於3月、6月、9月、12月的空缺配息月份，新近推出的一檔中信綠能及電動車（00896）ETF，剛好可以補上，但因為才剛上市，還沒有配息紀錄。

摳摳也建議，空缺的月份可以靠個股或是債券ETF來填補，台股中雖然有2、30檔個股有季配息紀錄，但實際檢視成效，真正一年穩定配息4次的只有護國神山台積電，而且剛好就是3月、6月、9月、12月除息。

至於債券ETF，摳摳表示，債券被認為是一種擁有固定收益的投資工具，能穩定領到利息，適合保守派的投資人以及求穩定大於一切的退休族，目前台灣有超過100檔債券ETF，投資標的以海外債為主，屬於防禦性產品，風險比股票低，報酬率自然比不上股票，殖利率約2-3%，市場上的債券ETF大多是季配息，每個月都有，投資人可自行搭配。

較特別的是，中信去(2020)年將旗下的中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）改成月配息，一年12個月都能領錢，噱頭性十足。

摳摳建議，投資前應該先認清自己的風險屬性和投資偏好，不能只看名字，一定要弄清楚該檔ETF本質是什麼、成份股有哪些，且高股息、高殖利率不一定代表高報酬，報酬率的多寡才是資產成長的關鍵。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 曹逸雯）

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