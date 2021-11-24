今年大增648億 台股高股息ETF規模爆發

高股息熱度從年初夯到年底，隨著各大投信競發台股配息型ETF，加上下半年有多檔ETF接力宣布優於預期的配息率，資金簇擁，台股高股息ETF規模今年大增648億元，締造歷史最大年成長，也創高股息ETF發展近14年來最吸金的紀錄。

國人對收益需求持續增加，今年以來台股高股息ETF規模大增，其中元大高股息與元大台灣高息低波ETF合計增加逾500億元，也帶動元大投信成為台股高股息ETF規模成長冠軍。

法人分析，國人高股息投資熱潮反映出三大意義，一是台股表現亮眼，高殖利率優勢深獲國人認同，成為投資配置的優先選擇；二是投資人選高股息ETF時會觀察歷史表現，且偏好長期配息、填息表現穩定的ETF；三是績效表現成為加分選項。

其中元大台灣高息低波掌握基本面佳的潛力股，報酬率突破三成，領先台股大盤，除打破高股息ETF不會漲的刻板印象，績效也進一步催動投資人踴躍布局，該ETF在除息前後，規模從35億元提升到高峰時超過百億元，是今年高股息ETF的「績效王」和最大黑馬。

且由於元大高股息和元大台灣高息低波規模大增，今年高股息ETF成長最多的單一投信也由元大投信拿下，僅這兩檔ETF增加的規模便占市場全體高股息ETF增加規模的80％；同為高股息ETF的國泰永續高股息規模，今年以來也增加165.8億元，站上300億元大關。

至於富邦投信旗下「富邦特選高股息ETF」12月將募集，是以貼近實際配息結果來篩選成分股的高股息ETF，其追蹤指數「特選台灣高股息30指數」過去十年平均股利率回測結果高達近10％，引起存股族投資人關注。

法人指出，今年上市櫃公司獲利佳，市場機構樂觀預估總額突破4兆元，明年配發股息上看2～2.5兆元，可望挑戰歷史新高，讓高股息ETF熱度延燒。