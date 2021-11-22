喜迎黑五 美股基金買氣不墜

在通膨高漲和疫情升溫交錯影響下，上周全球主要股市各有發展，隨本周迎來黑色星期五，資金對美股的熱情在年度最盛大的消費潮帶動下依舊不減，根據最新數據，美股基金已連續八周吸引國際資金進駐，上周再流入32.91億美元，連六周穩居全球股票吸金王，今年以來累計淨流入來到3,465.93億美元。

受惠美國傳統消費旺季拉貨和市場需求創旺，新興亞股基金更已連續14周擄獲資金關愛目光，今年以來資金淨流入達548.29億美元。

全球型新興市場基金上周淨流入金額也跟著再擴大至9.94億美元，全年累計吸金達575.4億美元。

反觀其他主要區域股票基金則沒有這般好氣色，歐股基金在歐元區近期疫情升溫衝擊下已連續兩周失血；歐非中東基金和拉丁美洲基金則分別遭資金調節1.49億美元和0.94億美元。

摩根多重收益型產品經理劉奕伶表示，近期通膨高漲引發市場疑慮，美國近幾個月的消費者物價雖持續處於偏高的水準，但穩健成長的零售銷售數據顯示，景氣復甦和各類資產價格上揚所帶動的所得、財富增長力道更為強勁，支撐美國民眾持續擴大消費支出。

劉奕伶表示，經驗顯示，美股在感恩節過後一路到年底普遍都有一波漲升行求可以期待，以歐美為出口導向的新興亞洲也同樣受惠。

針對近期國際雜音紛沓導致市場波動幅度加大，建議現階段投資人應該審視自己的投資組合是否夠多元和分散，建議透過全球股票、債券與另類資產全方位布局，既可為整體投資組合增加穩健度，也可靈活調整資產配置，同時兼顧波動風險和收益機會，掌握市場多頭輪動的契機。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，根據國際貨幣基金（IMF）於10月發表之報告預測，今年全球經濟成長平均可來到5.9％、且在第二季來到高峰。後續隨著財政刺激與企業重啟將基期墊高，明年成長速度可能轉為溫和，但成長態勢不變，目前預估仍可達到4.9％水平，整體仍偏正向，有望持續支撐風險性資產後市表現。

題材不斷 多頭還有續曲

美股頻創新高，據統計，近一年來已多達60多次創歷史紀錄，對於美股續航力道，法人表示，美股題材不斷，各類股輪漲快速，股價漲多雖會回檔修正，但美股多頭走勢不變。

富蘭克林證券投顧表示，目前美國家庭淨資產達141.9兆美元，其中包括2.5兆美元的超額儲蓄、創紀錄的房價和非常強勁的金融市場，可望支持未來幾年消費維持高於趨勢水準，而感恩節假期將至，根據美國全國零售聯盟之前預估，今年11～12月美國假期銷售預估將較2020年同期成長8.5～10.5％至8,434～8,590億美元，創歷史新高，其中，線上及非實體店銷售預估將成長11～15％，短線股市迭創新高後仍須慎防技術性回檔，然而，放眼美國經濟增長雖放緩但仍穩健。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮則表示，近期美國公布的主要經濟數據都有不錯表現，個股財報利多也激勵強勢股續揚，包括繪圖晶片大廠Nvidia第三季營收創新高，預計第四季資料中心與遊戲將持續帶動成長，以及零售巨擘沃爾瑪及梅西百貨不畏成本壓力，擊敗預期的業績及樂觀財測，進一步推升股價表現，也反映出零售業積極轉往線上電商布局且備受市場青睞的趨勢。

葉家榮指出，雖然聯準會開始縮減購債，距離升息時程尚遠，配合美股企業全年獲利展望持續上修。