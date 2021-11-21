搭上元宇宙商機 3檔電子股ETF分析

在Facebook 執行長祖克伯近期宣布將公司名稱變更改為 Meta Platforms Inc後，「元宇宙」瞬間成為市場搜尋度最高的名詞。而在第四季，投資市場的火熱話題也絕對少不了元宇宙。

元宇宙是一項可以透過5G網路、區塊鏈、VR/AR眼鏡、智慧型手機的應用程程式或其他設備實現的未來技術。相信許多投資朋友不難發現，元宇宙觸及的產業多數都與電子產業有關，而相關類股在最近的存在感也在一夕間升高。說明不僅是科技產業，資本市場對這個題材也非常熱衷。

台灣的電子產業在世界已佔有一席之地，績效表現往往也優於其他類股，如果想要布局元宇宙這片新藍海同時享有電子股帶來的價差，除了特定個股，以電子產業為主題ETF也是可以考慮的標的之一。本篇文章將挑選三檔成分股組成中包含電子股，且各有特色的三檔ETF，並為你做出比較與解析。

元大台灣電子科技（0053）

追蹤臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數，採取「完全複製指數」的方式，完整複製追蹤指數，因此也讓兩者的成分股完全或幾乎一致。在成分股的組成上，雖然採樣樣本為所有掛牌交易中的電子類股，但仍廣泛分配在不同的產業中，包括半導體、電子零組件及電腦及週邊設備等。

此檔商品可以說是純度最高的電子ETF，因此也相當於參與了大盤電子產業的漲跌，舉例來說11/12日美股四大指數高檔回落，台股電子權值股漲少跌多，也連帶讓0053出現下跌表現。另外占比將近一半的台積電在當日表現不佳，也更加確立了0053的跌勢，因此在投資此檔ETF時，便可以嘗試關注台積電的走勢喔。

富邦台灣科技（0052）

追蹤臺灣資訊科技指數，成分股以臺灣50指數及臺灣中型100指數中產業分類為「科技」的股票為篩選原則，追蹤方式以完全複製法為主，並以最佳化法為輔，除了可以模擬出與追蹤指數相同的持股組合，也不會過度遺漏產業中最具代表性的個股。

0052的成分股中有六成的比例為台積電，因此也時常被稱作「小台積」。台積電在此檔ETF的占比甚至比0053更高，也使0052的走勢與台積電更加高度相關。所幸0052的成分股相當分散，多達60檔以上的個股讓台積電難以輕易撼動整體走勢。舉例來說，儘管11/12日台積電收跌，但剩餘的成分股普遍上漲，也讓0052收高在128.65元。

無論如何，與股價徘徊在600元的台積電相比，0052的價格相較之下更為親民，因此是想要投資台積電卻預算有限的小資族可以考慮的商品。

中信特選小資高價30（00894）

追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，成分股的組成主要以股價、公司治理、獲利能力和零股交易等指標，從台灣上市櫃的股票中篩選出30檔個股。特別的是此檔ETF也將高價股、成長動能和零股交易相關的指標納入篩選機制，可以說是專為小資族設計的商品。

在產業的分布上，成分股中有超過六成與電子產業相關，其中如台積電和聯發科等半導體產業就占據了大半的比例，因此在整體表現上也多少要看半導體族群的臉色。

然而00894也包括了通訊、光電、紡織和零售等其他非半導體且具備高獲利和成長性的個股。雖在電子股的純度上略遜於其他兩檔ETF，但相對的也適度分散了單一產業的風險。因此實際績效還是要看成分股的整體表現。

舉例來說，12/12日台積電小跌0.33%，但另一檔半導體類股聯發科卻強勢上漲逾3%，再加上其他成分股的助攻，硬是將00894的整體表現拉回，讓00894最終收漲0.13%。顯示除了半導體之外的成分股若是足夠團結，對ETF本身還是有一定程度的影響力。

電子股前景可期？ 別忘了波動也很大

在全球資本市場因為「元宇宙」和美股反彈迎來一波歡慶行情的當下，布局電子相關類股的確會有意想不到的收穫，相關的ETF也因為如台積電等權值股的拉抬有著不錯的績效表現。但也要注意，電子股往往是股票市場中雜音相對較多，也容易受到情緒影響的族群。

市場雜音和情緒也會導致個股或相關商品的波動跟著變大，換句話說，在市場有利多消息的時候，電子股便有機會因此賺到價差，但相對的，也容易因為利空消息出現一定程度的滑落，難以預測的大漲與大跌也形成了高波動的特性。因此，習慣穩定又擔心波動風險的投資人便要審慎考慮是否要跟進此族群，也要更嚴謹的設定好自己的停損點喔！

作者簡介_ 微股力達人-微大力

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