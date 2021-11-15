高收債基金續吸金 創31周新高

美國最新通膨數據改寫30年新高，不少市場參與者對當前通膨飆升只是短暫現象論點持疑，推升美債殖利率一路攀升，美國10年期公債殖利率上周甚至創下自9月23日來最大單日漲幅，單周勁揚13個基本點，但卻無礙整體債券型基金買氣。

根據最新資料，包含新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，上周資金淨流入金額擴大至155.17億美元，並已連續35周吸引資金進駐，累計今年來淨流入金額超過4,842.76億美元。

三大風險性債券基金上周買氣同步升溫，並已連續三周全面吸引國際資金進駐，其中投資級企業債吸金動能單周淨流入金額再擴大至83.36億美元，連續吸金周數進入第35周，今年以來累計淨流入金額達3,428.92億美元。高收益債券基金單周買氣更進一步跳升至49.05億美元，為今年4月上旬以來（近31周以來）的最大單周淨流入金額，並已連續四周擄獲資金目光。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，原油價格上漲和供應鏈失衡造成通膨預期增溫，美國最新10月CPI數據年增率改寫30年新高，加上美國未來通膨的指標的美國10年期平衡通貨膨脹率處於近年相對高位，市場預期全球央行將逐步邁入貨幣政策正常化的環境，投資債券應盡量挑選存續期間低的券種。美國高收益債券存續期間僅4％，不僅能降低潛在利率風險，更有捕捉上漲空間的機會，最有本錢對抗利率逐步走升的景氣環境。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近期因通膨偏高壓力仍在，以及市場在面對包括聯準會在內的央行貨幣政策正常化時，波動也可能加大，多少影響投資市場情緒，除使美國10年期公債殖利率近來波動加大，也連帶影響多數債券資產價格出現震盪。

謝佳伶指出，面對當前經濟復甦大方向不變、公債殖利率震盪走升，但不確定性仍充斥的狀況下，在投資債券時對於存續期長度的控管格外重要。與公債等長年期債券相比，短年期債券受惠於存續期較短的優勢，較不易受到到期之前市場的波動或公債殖利率震盪的影響，波動風險相對可望降低。