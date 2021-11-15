全球股市續衝 創新科技潛利大

根據統計，從1970年以來，以每年的四個季度來看股市表現，第四季不論是上漲機率與上漲幅度都居各季之冠。投信法人表示，今年通膨與消費動能將是第四季市場重要議題，不過以歷史經驗來看，年底之前股市通常會有不錯的表現，投資人反而可趁近期回檔之際把握具題材性與成長性的產業或市場。

全球股市歷經9月大陸限電與供應緊缺，所引發的停滯性通膨與消費動能減緩，也反映在全球股市下修5％上。隨著時序進入第四季，向來被市場視為股市旺季的第四季雖將持續面對通膨議題干擾，但投信法人建議投資人可以長線角度來佈局部分趨勢性成長產業，掌握長線投資契機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，就央行的態度分析，Fed雖然宣示將進行縮減購債（Taper），但Taper所代表的意義只是市場資金變多的幅度下降，而不是資金變少，另一方面，大陸在經濟放緩壓力下，後市潛在貨幣寬鬆的機會，亦即市場資金仍算充裕。且就經驗來看，縮表從談起到實行，股市不見得轉弱，投資人不必過度擔憂，反而應該趁低檔撿便宜。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來三至五年半數以上產業仍能找到切入點，這會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上，若第四季預期降低、或明年上半年展望也降低，反而提高2022年的上檔空間。

科技股方面，優先挑選基本面能見度較高的績優股；消費股方面，布局有長期題材的個股，看好電商、支付類股的成長動能；金融股是re-open或是利率上揚概念中較好的選擇，逢低亦可留意；醫療股方面，可較具成長潛力的數位醫療、醫材為切入點。

富蘭克林證券投顧表示，受到電力短缺與大宗商品價格上揚因素影響，大陸官方10月製造業採購經理人指數連續兩個月位處象徵擴張點的50之下，顯示大陸經濟可能進一步放緩的風險，須官方透過政策面調整來緩解壓力。

相較之下，雖然供應鏈瓶頸與商品價格上漲問題仍待解決，但疫情降溫推動經濟重啟加以出口動能強勁挹注，包含台灣、印度、印尼、越南、泰國等多數亞洲國家，10月製造業指數皆優於9月數據同時均處於擴張點之上，顯示整體亞洲市場景氣仍持續改善。

受惠新經濟產業的獲利動能較佳所挹注，亞洲新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，但評價水準卻仍持續相較成熟市場折價，創造極佳的投資機會。