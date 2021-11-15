抗通膨 美高收躍投資主角

美國最新公布10月CPI數據年增率高達6.2％，改寫30年新高，再度引發市場對於通膨的憂慮，投信法人表示，抗通膨投資近期成為熱門話題，根據統計，高收益債市在通膨環境中表現相對突出，且在通膨上升階段，不論是通膨水準高於或低於平均值，歷年的平均報酬都能繳出2.2～3.2％的表現。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，今年第二季以來，隨著基期因素、大宗商品價格飆升以及供應鏈短缺問題，全球主要已開發國家的消費者物價增速驟升，皆已超過各國央行的通膨目標。即使聯準會與歐洲央行核心官員表示，通膨屬暫時性現象，但英國與加拿大央行已經先行釋出鷹派訊號，表示將進行貨幣政策調整，且不排除未來宣布升息，而紐西蘭則成為已開發國家中首個升息的國家；隨著升息聲浪壟罩，已開發國家公債殖利率出現明顯上揚，也讓債市資產受到影響。

由於美高收債具有短天期、能參與景氣行情，以及今年低違約率等優勢，美高收信用利差在整體市場氣氛維持較佳的情況下，仍持續收斂，加上息收的累積與保護，抵禦近期美債利率上揚帶來的衝擊；且根據歷史經驗，美高收在通膨走升時往往能扮演抗通膨投資，在通膨走高時期，若通膨率高於平均水準，期間美高收報酬率平均仍有2.2％，若是通膨率低於平均水準，美高收的報酬則可達3.2％。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，高收益債券市場來看，公司的資產負債表持續改善，獲利仍舊良好，違約率預期將持續走低。高收益債一方面有高債息的保護，另一方面整體價格（含息）走勢相對平穩，尤其美國高收益債更具有上述特質，同時又有流動性較高的優勢，在基本面轉佳、違約率維持低檔，以及利差仍具備絕對優勢下，美國高收益債可望持續獲青睞。

投信法人分析指出，近來推動美國物價上漲的主要來源是商品，尤其耐久財商品，先前因疫情而壓抑的需求，解封後持續釋放，需求量相對疫情更是呈現報復性增長，加上全球供應鏈短缺問題，導致近來價格瘋狂攀升。但投資市場也無須過度憂慮，商品價格攀升自然會壓抑高漲的需求，且廠商也將持續調整來降低供應鏈短缺問題，預料後續商品價格上揚趨勢將放緩。