ETF配息末班車 14檔11/16起除息

最後一波ETF配息列車在本周起即將展開，14檔股票ETF將11月16日起開始除息。

根據Cmoney資料統計，國泰永續高股息、富邦公司治理（00692）、富邦台50（006208）、富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）及中信小資高價30（00894）等都將在11月16日除息；FH富時高息低波（00731）則在11月17日除息；另元大MSCI金融、元大臺灣ESG永續、元大中型100、元大台灣高息低波、元大富櫃50、元大電子及元大台商50等多檔都將在11月19日除息。

富邦公司治理（00692）、富邦台50（006208）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣ESG永續（00850）、元大中型100（0051）、元大台灣高息低波（00713）以及元大電子（0053）等每單位配發金額都逾1元，而FH富時高息低波每單位更配發4.3元，就絕對金額來說，金額最高。因此，近期相關ETF近期成交量及規模都大增。

除了富邦三檔ETF即將在11月16日除息之外，中信關鍵半導體ETF（00891）及中信小資高價30ETF（00894）等也在同日除息。

緊接著11月19日即將除息者有元大台灣高息低波ETF（00713）等多檔，值得關注的是該ETF預估配息金額為每受益權單位數新台幣3.15元，較去年的1.7元大幅成長且為歷年最高，實際配發金額，元大投信將於11月17日公告。