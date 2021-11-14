雙利多加持 東協市場補漲衝刺

疫情趨緩、原物料行情多頭，東協重獲外資青睞。投信法人表示，雖然東協今年疫情控制相對落後，但明年企業獲利的反彈力道將使其成長性優於全球，具有疫後復甦的補漲機會，有望重獲資金關注，長期亦可觀察東協經貿地位提升下的投資機會。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊表示，東協今年經濟增長力道雖不如其他地區，但隨疫苗施打率提升、經濟活動重啟，IMF預估東協五國2022年經濟成長率達5.8％，超越2021年的2.9％，將會是明年市場在尋求成長性的投資主題之一。

蔡佩珊認為，東協股市已有多年表現落後，評價偏低，主因企業獲利增速不如已開發國家，以及政治因素。目前企業獲利（EPS）尚未回到疫情前水準，但預期明年東協企業獲利成長14.1％，優於全球的7.2％，且股市評價有修復機會，有望重演2011～2012年優於全球股市的超車行情，看好原材料、金融及內需消費題材表現。

此外，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，就股市機會來看，明年全球各地仍有表現，對亞股投資人來說，應以區域型的方式介入以掌握輪動機會，避免押寶單一國家或產業。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。

因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。今年隨著歐美疫苗大量施打後，經濟陸續解封，電動車、5G、人工智慧等加速發展，未來需求可望進一步湧現。

法人指出，儘管近期市場有所反彈，但亞洲股票的估值仍然處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股；雲端計算和5G等科技服務的應用與普及；以及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。亞洲半導體業者在晶片製造方面日趨重要，已成為結構性趨勢。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨越南經濟活動自10月以來逐步回復常態，加上市場傳聞另一波刺激政策可能出爐，越企後市成長具期待空間。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，A股表現仍將牽動亞股走勢，進入11月後，預期大陸官方對限電限產政策的調整速度會加快，保供穩價的效果會逐步顯現，而隨著疫情緩解、長假效應，第四季消費景氣有望回復。