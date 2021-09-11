全球股漲 海外配息基金二頭賺

2021年來全球股市漲勢強勁，包括美國、加拿大、德國、印度等國共15個指數，都屢創新高紀錄，讓海外基金開年以來報酬、配息二頭賺，時序即將進入全年最後一季，預料配息基金仍是主要加碼標的，搶一波年終消費旺季的行情。

據統計，若以月配息基金績效來看，包括群益工業國入息、聯邦全球高息策略、聯博美國成長入息三檔，年來績效均超過一成。這些月配型海外股票基金年化配息率約1％～9％不等，平均年化配息率落在5％左右，投資人報酬與配息雙收，可成為穩健型布局的核心配置。

法人也持續看好這些投資標的。群益投信指出，美歐股市指數頻創新高，成熟工業國股市投資熱度不減，看好該標的原因是因為發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高。

群益工業國入息基金經理人陳建彰強調，由於先進工業國基本面強，吸引資金持續搶進，經過金融海嘯的考驗，歐美先進工業國的大型跨國企業，更發揮成熟的經營管理能力。隨著景氣逐步翻揚，預期這兩年七大工業國企業的EPS成長率，均可來到雙位數，企業獲利動能強勁，財務體質佳的企業配息有機會向上調升。

日盛投信台股基金團隊認為，以投資人最熟悉的台股而言，2021年震盪幅度相對大，往往上攻下殺動輒逾千點，此時如透過台股基金投資，可達到分散風險的效果，加上選擇配息不配本金的台股基金，有利穩健追求資本利得兼有收息機會。

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