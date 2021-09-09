俄股崛起 低本益比吸睛

俄羅斯RTS指數今年以來上漲幅度近三成，稱冠全球股市。法人表示，俄羅斯貨幣與財政體質良好，俄羅斯日前發布第二季GDP數據，創下2000年第三季以來最強增長表現，加上礦產豐及高股利率特性有利於拉抬其本益比， 俄股後市展望仍值得期待。

百達投顧指出，俄羅斯7月曾經短暫回測1,600點半年線，隨即展開強勢反彈，過去一個月不論鐵路運輸、能源、金融、食品零售、礦業全面走多，再度站上1,700點。俄羅斯第二季度GDP成長10.3％，摩根士丹利（Morgan Stanley）也因為「考慮到出乎意料的正向數據以及對油價更具建設性的預測」，上調俄羅斯GDP今年的全年成長預估，使俄股近期有不錯的表現。

瑞銀（盧森堡）俄羅斯股票基金產品經理張婉珍說，今年以來大宗商品價格走勢獲得支撐，國際油價走勢亦維持在高檔價位，走勢平穩，這些都有利於新興市場國家經濟發展。雖然新興市場今年通膨升溫，但通膨背後代表的是經濟復甦力道強勁，使得能源與原料仍處於供需吃緊的狀態，這也是為何包括俄羅斯、巴西等股市並未衝擊的原因。

俄羅斯為石油輸出國，也是鎳礦和鉑金的生產大國，如今在電動車發展成全球主流趨勢下，俄羅斯也扮演為這些低碳交通工具提供生產製造所需關鍵商品原物料的關鍵角色。由於電動車中的鋰電池主要原料就是鎳，在全世界積極朝碳中和目標努力的背景下，電動車將會快速成長。俄羅斯是全球少數鎳礦生產國家，掌握全球最大的鎳生產大廠，這將推升俄羅斯的經濟發展及股市。

百達投顧表示，俄國除了是能源出口國外，今年明顯加溫的電動車熱潮，也讓俄羅斯的原物料產業受惠，如鎳就是電動車不可或缺之原物料。在內需市場，俄羅斯近期發展多元，如電商、網銀等領域逐漸嶄露頭角，為俄羅斯股市增加多元性。

百達投顧表示，俄羅斯在新興市場中表現相對亮眼，但本益比仍只有九倍，具長期投資吸引力。此外，內需、出口產業紛紛傳利多，讓俄羅斯股市走勢漸入佳境，相對低的本益比以及嚴謹的貨幣及財政政策，也有助於吸引外資。

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