9月ETF除息秀 3檔配息率逾5％

ETF配息旺季到，9月將配息的ETF高達31檔。法人觀察，年化配息率最高的前10檔中，主要以投資級債佔大宗，中信投信7日表示，就政策面、資金面而言，投資級債仍存在兩大利多，建議投資人可以投資級債券ETF，作為收息核心資產。

根據CMoney統計至2021年9月5日止，前十大配息ETF年化配息率最高為群益AAA-A醫療債ETF，年化配息率達6.07％，其次為FH彭博高收益債、FH富時不動產ETF配息率也都逾5％。

另外，前十大ETF配息率至少都在3％以上。

群益AAA-A醫療債ETF（00793B）基金經理人張菁惠指出，這次單次配息率達1.5％，年化配息率達6％，高出過往約3％近一倍，並且規劃100％全數以債息收益作為收益分配的來源。

主要原因有二：

一是過往這檔ETF配息較為謹慎，以致於有累積較多的未分配債息收益保留在帳上尚未分配，等待這次時機的到來。

加碼配發以響應政府的振興五倍券，讓這檔債券ETF的投資人更能有感領息，並且冀望能活絡經濟。

二是過去三個月（6到8月）ETF含息報酬率達6.55％，正報酬貢獻來自於穩定的債息收入、美元兌台幣於期間升值，債券利率走低。

因此這檔債券ETF前次於6月17日除息0.304元，單次配息率0.74％，迅速的在除息隔日立即填息，讓投資人經歷了領息後快速填息。

中信高評級公司債ETF經理人張勝原表示，Delta疫情干擾全球經濟增長預期，加上再通膨交易情緒有所消退，部分資金回流債市，引領7月以來10年期美債殖利率維持相對低檔。

由於多數投資級債券的年化配息率仍有3％以上水準，導致追逐收益的資金持續湧入投資級債券，根據EPFR資料，投資級債已經連續24周吸引資金淨流入。

另一方面，張勝原指出，央行年會過後，確定2021年底聯準會將縮減購債，但對升息保持鴿派態度，因此對債市衝擊有限。

另外，由於疫情再起，最新就業數據改善速度放緩，使升息時程表充滿不確定性，預料利率政策仍將長時間維持寬鬆。

投資級債挾其收益率相對公債高，債券品質又因企業獲利改善而有所提升，將持續吸引追求穩健收益的市場資金。

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