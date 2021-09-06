兆豐銀基金債券自行質借 夯

股債市行情好，銀行推出各項理財投資服務也讓投資人有更多操作上靈活度與便利性，因此基金債券自行質借大受歡迎。根據兆豐銀行資料統計，今年第二季基金債券自行質借承作件數較第一季成長逾130％，以自然人申辦占大宗，其中質借台幣者約占七成，外幣占比則為三成。

兆豐銀行指出，自今年1月推出基金債券自行質借業務，協助專業投資人活化資產，提高資金融通便利性，廣受民眾歡迎。

基金債券自行質借業務必須是兆豐銀行認定的專業投資人才可以辦理，設質標的為借款人在兆豐銀行申購的外國債券、境內及境外基金且以兆豐銀行為受託人之信託受益權。

其中，新台幣信託受益權以質借新台幣為限，外幣信託受益權，則以質借外幣為限；貸款期間最長一年，貸款成數最高可達設質總額的五成。

兆豐銀行分析，投資人以持有的基金債券作為擔保向銀行申請融資額度，可讓投資人繼續長線持有金融商品，不必因臨時的資金需求，而將基金或債券中途出售進行變現。而且，第一次向銀行質借所貸得的資金，還可以再進行投資，但第二次再投資買入的基金債券，就無法再向同一銀行設質申請借款，也就是不能二度質借，主要也是為避免投資人過度擴大財務槓桿。

金管會為提升金融機構的國際競爭力，打造國際理財平台，陸續開放銀行辦理多元化金融商品，提供客戶與國際接軌的資金規劃服務。兆豐銀行表示，基金債券自行質借業務不僅可增加客戶資金運用的靈活度與便利性，也協助高資產客群維持既有的資產規模，強化財富管理業務，同時增加銀行放款業務量，有助提升客戶與銀行往來的深度與廣度。