海外中小型股基金 前八月績效亮眼

依在晨星基金組別中，上半年台灣大型股和科技股吸納的資金最多，若以國內投信發行的海外區域型股票基金績效來看，中小型股表現亮眼。

根據統計，今年前8月績效出色的海外股票型基金，前10強中有3檔中小型相關基金，包括保德信全球中小、印群益印度中小、統一大中華中小基金，顯見在景氣回穩、市場多頭表現時，中小型股在價值面較具吸引力，因而帶動相關股價強勢上漲。

市場上近期陸續有法人發布關注中小型股研究報告，法人為何看好部份小型股後市？路博邁投資團隊表示，小型股大多是成立時間相對較短的企業，有機會為投資人創造具吸引力的投資報酬，特別是在經濟擴張且投資人具信心之際。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，小型股營收及獲利預期隨經濟持續復甦而增加，目前仍在上修階段，據估計，小型股在2021年相對於2019年的獲利成長率預估值，已超越大型股，目前市場預估小型股2021年的獲利成長率超過30％，大型股同期獲利成長率約20％。

江宜虔認為，歷年來小型股多頭行情平均可持續5.4年，而目前小型股多頭只走了1.3年，預期未來小型股的多頭行情可持續，建議投資人透過全球型的基金布局，一方面能參與成熟與新興市場的中小型股成長動能，另一方面全球中小型股基金的投資更為多元，且產業布局不設限，更能掌握中小型股的商機。

路博邁指出，由於普遍證券分析師對中小型股研究深度與廣度遠遠不如大型股，所以，中小型股的「效率」較差，但小型股每年的盈餘成長速度卻勝過大型股，且對於國內經濟的依賴程度較高。舉例來說，美國小型股有78％的營收來自美國本土市場，而大型股的本土營收比例只有61％。此外，小型股的併購活動較為活躍且波動性較大，在小型股市場中，目前依然可發掘許多極具吸引力的投資機會。

路博邁進一步指出，雖然目前無論是大型股或是小型股，兩者的評價都已來到歷史高點，但由各種跡象顯，未來一年企業將展現相當穩健的成長力道，且據市場分析師的估算，小型股的成長力道將遠遠高於大型股。而且成功投資小型股的關鍵在於「主動式投資」。以小型股指數的成份企業為例，當中有超過3成的企業沒有獲利可言，不是品質極低就是投機性太高；相較之下，大型股指數的成份企業不會有如此顯著的落差。

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