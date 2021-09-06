兆元基建案利多挹注 REITs成長加速

美國持續推動內需振興計畫，經濟動能維持擴張，貨幣政策仍偏向寬鬆，QE縮減對股市衝擊屬短暫現象。法人認為，在眾多利多因素下，美國REITs在成長性加速，股利率誘人等優勢，仍將持續吸引資金進駐。

新冠疫情持續一年多，多數產業受到衝擊，然而美國房市交易卻在這段期間逆勢上揚，而且這股火熱的行情正在延續。

路博邁投信表示，全美多處可見購屋需求大增，帶動房價與租金攀升。而除了住宅型房市外，隨著經濟活動重啟，人潮逐漸湧現於各商場，並回歸辦公室上班，整體商用不動產營收也開始反彈。此外，拜登推出新基建將為美國 REITs 帶來多項利多，因這項基礎建設計劃預計將在未來8年進行龐大投資，其重點內容更是有利 REITs 發展！

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝也指出，預期美國第三季就業受惠經濟解封、開學返校、救濟金加碼到期而穩健回升，待達至聯準會的就業目標後，聯準會有可能於第四季宣布購債退場機制，最有可能是落在今年11月會議宣布，2022年啟動退場，2023年才升息，亦即貨幣政策是漸進式收緊，對市場衝擊性大大地降低。

李文孝表示，美國REITs基本面良好，第二季REITs財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，高達65％的REITs企業上調全年獲利展望，住宅及零售全部調升，且企業資金充沛擴大併購與支出，商用不動產多頭循環可延續至2022年。

元大全球不動產證券化基金研究團隊則表示，隨著美國疫情獲得控制經濟解封，上半年來以美國REITs市場表現最佳。不過，下半年起，隨著非美地區疫苗施打速度加快，全球經濟陸續緩步解封，非美市場的歐洲、亞洲REITs有機會複製美國強勢補漲行情。目前全球REITs平均股利率仍有3.8％，相對公債、投等債利差較有投資吸引力。

元大全球不動產證券化基金研究團隊建議投資人可以從資產配置的角度，適度配置REITs部位，建議布局全球型的REITs，藉由專業經理團隊掌握各國不同景氣循環週期的不動產投資機會，在通膨時代創造優質收益。

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