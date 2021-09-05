中國財經圈掀文化大革命》投資人資產蒸發83兆 這10檔大中華基金卻賺逾10％

中國政府推出一系列監管政策，陸續針對醫藥、地產、教育、網路科技等類股祭出整頓，有人形容這是一場中國財經圈的文化大革命。

在市場上有「金融巨鱷」之稱的索羅斯，近期更在《金融時報》上投書表示：「對外國投資人來說，這些風險很難提前預見，中國國家主席習近平領導的中國，不是投資人認識的中國，習近平就像是進階版的毛澤東，但因過去在毛澤東時代沒有股票市場，所以投資人無法預測會發生什麼事。」

在中國政府出手後，不單只有部分企業受了傷，對中國經濟成長也產生影響，舉例來說，中國8月服務業表現就出現了18個月來首度的萎縮。投資人的恐慌情緒也反應在金融市場上，今年以來，在MSCI全球指數上漲超過16%的情況下，以中國中大型股票為主要成分股的MSCI中國指數卻走跌達13%。

中國財經圈掀文革 投資人資產蒸發83兆台幣、MSCI中國指數走跌13%

高盛證券也估算，此波財經圈文革造成投資人資產蒸發高達3兆美元，換算為台幣大約達83兆元。

儘管如此，許多全球性的重量級投資機構不僅堅守中國市場，甚至認為現在是進場投資的好時機。

管理高達7460億美元資產的百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）就指出：「這些雜音不影響中國長線的成長潛力。儘管中國政府監管的力道讓投資風險提高，但股市已反應此利空，現在中國股市是全球最便宜的三大主要市場之一，可說有點被超賣了。」

除了百達以外，全球最大資產公司貝萊德、富達、高盛也同樣持續向客戶喊進中國。

外資圈大咖沒在怕 持續「錢」進中國

貝萊德在8月的策略報告中寫明：「預期中國政府會在加強監管與維持經濟穩定間取得平衡，若看到經濟成長趨緩且市場波動加劇，下手應該就會輕一點。」

高盛則認為：「儘管交易環境有不確定性，但不會造成太大影響。」高盛進一步分析，投資在中國掛牌的企業相對安全，而對此波監管最主要的受害企業，也就是在海外掛牌的中國企業來說，其實只要靜待規管方向更明確，長線投資價值就會浮現，「尤其，中國在全球來看，仍擁有相對強勁的經濟成長潛力」。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美（Victoria Mio）也分析，投資人無差別錯殺股票，提供了長線的好買點。她認為，儘管部分產業因為政策遇到逆風環境，但中國下個10年的GDP成長，仍可望因中產階級的購買力持續提升而有好表現。

中國股市承壓 這些大中華基金績效逆勢翻揚

事實上，檢視今年以來大中華基金績效表現也可看出，儘管平均表現為走跌2.3%，但績效前4強都有超過10%的報酬率，分別為富邦大中華成長基金、統一大中華中小基金、保德信中國中小基金，以及統一強漢基金。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎認為，中國監管政策朝向共同富裕的目標推進，有助中國長線財富結構調整，目前全球貨幣環境仍處寬鬆，陸股歷經激烈修正後，再大跌的機率降低。

他也進一步說明相關政策的意義，分析習近平在近期會議提及，擴大中等收入族群比重、中國「共同富裕」目標，並不是非自願的重新分配人們現有的財富，與過往的共產主義並不相同，預料會將重點由經濟成長轉向經濟分配，並透過加強監管來反制大型企業壟斷市場的財富不均。

長線投資中國 可留意半導體、新能源、電動車產業鏈

保德信中國品牌基金經理人許智洋則認為，A股成分股主要以內需為主，部分產業仍受惠政府長期支持，且經濟基本面仍未受影響，整體跌幅仍較中概股輕微，待市場情緒宣洩後，A股有望回歸基本面表現。

許智洋指出：「A股企業獲利今年持續上修，預期全年可實現20%至25%的年增率，在低估值加上獲利成長驅動下，又有第四季旺季行情加持，可望支撐A股下半年上漲。」

盧正穎總結表示，此次的監管風波再度讓投資人意識到，「政策風險」與「政策紅利」是投資中國最重要的考量，建議可從中國長期的科技發展和經濟成長重點項目觀察，投資中國的長期主題包括：半導體、新能源、電動車產業鏈等，「這些都不是1、2年的題材，而是5年、10年以上的重要投資焦點，修正達一定幅度後，仍是長線資金追蹤焦點」。

（文章來源：今周刊、文：林韋伶）

推薦閱讀

延伸閱讀

搶當航海王卻住進高檔套房？若無法克服「這個人性弱點」，別人的賺錢故事恐成你的慘賠悲歌…

船沉了「咕嚕咕嚕」？航運股成交比重剩不到20％，電子成功接棒？分析師點名，接下來該注意「這兩種」類股

航運股走不出整理、電子股硬不起來 散戶避風港在哪？ 專家點名這7檔高配息營建股